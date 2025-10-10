NEOS-Krisper tritt zurück ++ Energydrinks-Verbot

Die NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper legt mit Ende Oktober ihr Nationalratsmandat zurück – und verlässt damit auch die Parlamentspolitik. Außerdem: Eine Mittelschule in Oberösterreich verbietet den Konsum von Energydrinks im und vor dem Schulgebäude. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.