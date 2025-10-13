Freiheit für Gaza-Geiseln ++ Gefährlicher Akku

Erleichterung nach jahrelanger Geiselhaft: Alle 20 verbliebenen Geiseln, die mehr als zwei Jahre im Gazastreifen festgehalten wurden, sind nun frei. In Israel wird der historische Moment gefeiert. Und: Brand in Wörgl: Auf einer Loggia im obersten Stockwerk eines Mehrparteienhauses brach ein Feuer aus – ausgelöst durch einen explodierenden Spielzeug-Akku. Das sind unter anderem die Thehmen bei den News am 13. Oktober, mit Moderatorin Stefana Madjarov.