Montanuni Leoben feierte eine „indische Hochzeit“

An fünf Personen wurden Stipendien in der Höhe von 150.000 Euro vergeben, außerdem wurde eine Plattform für Visa hochgezogen. „Und für die Studierenden gibt es Deutschkurse für die optimale Integration“, sagt Weihs. Auch Wissenschafter vernetzen sich zwischen Leoben, Mumbai, Delhi und Co. In fünf indischen Städten hat man Partner-Unis gefunden.