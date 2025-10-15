Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chancenreiche Ehe

Montanuni Leoben feierte eine „indische Hochzeit“

Steiermark
15.10.2025 05:59
Feierten eine vielversprechende Ehe: Maximilian Richter (Wissenschaftsministerium), Clemens ...
Feierten eine vielversprechende Ehe: Maximilian Richter (Wissenschaftsministerium), Clemens Weihs (Montanuni), Robert Zischg (Außenministerium), Susanne Feiel (Montanuni), Leoben-Bürgermeister Kurt Wallner, Rektor Peter Moser und Botschafter Shambhu S. Kumaran(Bild: Harald Tauderer)
Der Festakt im bunt geschmückten Saal.
Der Festakt im bunt geschmückten Saal.(Bild: Harald Tauderer)

In einem großen Festakt gaben sich am Dienstag zwei ferne Kulturen in Leoben das Jawort. Symbolisch feierte man die Kooperation zwischen österreichischen Unis und indischen Studenten. Es ist der Anfang einer langen, vielversprechenden Ehe.

0 Kommentare

Knapp 300 Gäste, indische Gerichte und eine Liebeserklärung: Am Dienstagabend fand in Leoben eine Hochzeit statt, die ihresgleichen sucht. „Wir haben 100 Studierende aus Indien für die Montanuni rekrutiert. Mit diesem Abend wollen wir den Austausch fördern und die Traditionen der beiden Kulturen feiern“, erklärt Clemens Weihs.

Gemeinsam mit seiner Kollegin Susanne Feiel hat er dem Studenten- und Fachkräftemangel den Kampf angesagt und in Kooperation mit TU Graz und TU Wien das Focus-India-Programm forciert. Jetzt trägt die Mission endlich Früchte – gesamt werden bald 330 hoch qualifizierte junge Inder in Österreich studieren, hauptsächlich in Masterprogrammen.

Der Festakt im bunt geschmückten Saal.
Der Festakt im bunt geschmückten Saal.(Bild: Harald Tauderer)

An fünf Personen wurden Stipendien in der Höhe von 150.000 Euro vergeben, außerdem wurde eine Plattform für Visa hochgezogen. „Und für die Studierenden gibt es Deutschkurse für die optimale Integration“, sagt Weihs. Auch Wissenschafter vernetzen sich zwischen Leoben, Mumbai, Delhi und Co. In fünf indischen Städten hat man Partner-Unis gefunden.

Lesen Sie auch:
Susanne Feiel und Clemens Weihs reisen aktuell durch Indien, um Studierende für die ...
Leobner im Riesen-Land
So will die Montanuni indische Studenten gewinnen
15.03.2025
„Master of Disaster“
Flut bis Pandemie: Montanuni schult Krisenmeister
24.09.2025

Abend endete mit Überraschung
So bunt wie an diesem Abend war die obersteirische Stadt wohl selten. Unter steirische Dirndl und Bergkittel mischten sich indische Saris. „Die beiden Kulturen passen gut zusammen.“ Womit keiner gerechnet hatte: Am Ende gaben sich eine Österreicherin und ein Inder tatsächlich das Jawort – welch schöne Überraschung!

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
347.771 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
194.644 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.407 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3352 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1281 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Tirol
Mutter und Sohn kassierten von Türkei aus AMS-Geld
1029 mal kommentiert
Jahrelang soll das Mutter-Sohn-Gespann zu Unrecht Sozialhilfe bezogen haben (Symbolbild).
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf