Bootsdrama auf der Mur ++ Aus für Klebevignette

Bei der Baustelle der neuen Murbrücke in Graz-Liebenau kenterte am Mittwochmorgen ein Alu-Boot. UND: Ab 2027 wird die Klebevignette abgeschafft und nur noch digital erhältlich sein. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 08.Oktober mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.