Verband tobt: Nationalspieler reist unerlaubt ab

Dicke Luft in der Türkei vor dem wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen Georgien am Dienstag (20.45 Uhr). Ersatztorwart Berke Özer hat das Nationalteam frühzeitig und unerlaubt verlassen. Der Verband tobt und stellt den Charakter des Lille-Torwarts infrage.
Eigentlich herrschte im türkischen Nationalteam nach dem 6:1-Sieg gegen Bulgarien am Samstag noch Jubelstimmung. Der deutliche Erfolg war ein klares Lebenszeichen in WM-Quali-Gruppe E, in der Spanien derzeit aktuell voranmarschiert und die Türken gegen Georgien und Bulgarien um den zweiten Platz kämpft.
Doch unmittelbar nach dem Freudenfest wurde das Team von einem Eklat erschüttert. Denn Ersatztorhüter Özer hat unerlaubt und vor dem wichtigen Duell gegen Georgien die Rückreise zu seinem Verein Lille angetreten. „Diese Entscheidung ist weder gegen einen meiner Mitspieler gerichtet noch respektlos“, erklärt er selbst auf seinen Social-Media-Kanälen.
Verband tobt, Teamspieler verteidigt sich
Das sieht man beim Verband anders und tobt in einer Stellungnahme: „In einer Zeit, in der wir mit Hingabe um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft kämpfen, die wir uns seit vielen Jahren wünschen, und in der die Einheit und Solidarität innerhalb der Mannschaft auf dem Höhepunkt sind, ist ein solches Verhalten inakzeptabel. Disziplin, Respekt und Teamgeist sind dabei unsere wichtigsten Prinzipien, an denen wir niemals kompromittieren werden.“
Özer erklärte seine Entscheidung damit, dass er nicht für das Spiel gegen Bulgarien berücksichtigt wurde. Dabei sei er mit Schmerzen zur Nationalmannschaft gereist, obwohl er dem Verband mitgeteilt hatte, dass er sich lieber ausruhen und behandeln lassen möchte, falls er nicht für die Spiele benötigt werde. „Ich möchte, dass alle Personen gleich und gerecht behandelt werden, und überlasse es der öffentlichen Meinung, den aktuellen Prozess und den Ton der diesbezüglichen Erklärung zu beurteilen“, schließt der Torwart sein eigenes Statement.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.