Verband tobt: Nationalspieler reist unerlaubt ab

Özer erklärte seine Entscheidung damit, dass er nicht für das Spiel gegen Bulgarien berücksichtigt wurde. Dabei sei er mit Schmerzen zur Nationalmannschaft gereist, obwohl er dem Verband mitgeteilt hatte, dass er sich lieber ausruhen und behandeln lassen möchte, falls er nicht für die Spiele benötigt werde. „Ich möchte, dass alle Personen gleich und gerecht behandelt werden, und überlasse es der öffentlichen Meinung, den aktuellen Prozess und den Ton der diesbezüglichen Erklärung zu beurteilen“, schließt der Torwart sein eigenes Statement.