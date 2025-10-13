Alkohol-Gefäß zerbarst am Ofen: Wohnung in Brand

In Bad Radkersburg ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen, weil eine Frau ein Glasgefäß mit in hochprozentigem Alkohol eingelegten Früchten auf einem Ofen abgestellt hatte. Sie wurde leicht verletzt.
Kurz vor 20 Uhr hatte eine Frau (67) ein Gefäß, in dem sie Früchte in Alkohol eingelegt hatte, auf dem Schwedenofen abgestellt. Durch die Hitze zerbrach das nicht feuerfeste Glas. Der Alkohol auf der heißen Platte entzündete sich.
Versuchte, Brand selbst zu löschen
Die Frau versuchte daraufhin, den Brand in ihrer Wohnung mit Stofftüchern und Wasser selbst zu löschen. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. So erlitt die 67-Jährige auch eine leichte Rauchgasvergiftung, wegen der sie ins LKH Feldbach eingeliefert wurde.
Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und die Wohnung belüften.
