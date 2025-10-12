Unbekannte stahlen Plane und zwei Scheinwerfer

Tennis-Sensationsmann: „Eine Familie hat gewonnen“
Mehrere Tausend Euro Schaden verursachten Unbekannte in Kitzbühel. Im Stadtpark stahlen die Täter eine Zeltplane sowie zwei Scheinwerfer. Die Polizei bittet um Hinweise.
Die bislang unbekannten Täter dürften in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagvormittag zugeschlagen haben. Dort stahlen sie im Stadtpark die Plane eines Eventzeltes.
Zusätzlich entwendeten sie zwei Deckenscheinwerfer. Durch den Diebstahl entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzbühel unter Tel.: 059133/7200
