Unbekannte stahlen Werkzeug von Baustelle und Pkw

Gleich zwei Schauplätze suchten Diebe am Freitag bzw. Samstag in Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel) heim. Die Täter stahlen Werkzeug von einer Baustelle und auch aus einem Auto. Der Schaden ist enorm.
Die unbekannten Diebe betraten zwischen Freitag und Samstag eine Baustelle in Kirchdorf und stahlen dort Werkzeug. Auch aus einem abgestellten Fahrzeug in der Gemeinde hatten es die Täter auf Werkzeug abgesehen.
Der Schaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. „Aufgrund des räumlichen Nahbereichs kann derzeit davon ausgegangen werden, dass es sich bei beiden Tatorten um dieselbe Täterschaft handelt“, teilt die Polizei mit.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Erpfendorf unter Tel.: 059133/7201
