Diese Stars kommen im Jahr 2026 nach Kitzbühel

Eine spektakuläre Show nach der anderen geht im Sommer/Herbst 2026 im Tennisstadion in Kitzbühel über die Bühne. Die „Tiroler Krone“ kennt bereits alle wichtigen Details.
Die „Gruberin“ ist zurück! Nach zwei Jahren Bühnen-Abstinenz feiert Monika Gruber, Bayerns erfolgreichste Kabarettistin, im kommenden Jahr ihr heiß ersehntes Comeback – und zwar am 15. August 2026. Als Trans-Harmoniesüchtige im Körper einer Krawallschachtel kann sie einfach nicht länger schweigen, denn: „Es huift ja nix!“ So heißt ihr 9. Solo-Programm. Mit gewohnt scharfem Witz und pointiertem Humor erzählt Monika Gruber Geschichten aus dem prallen Leben. Der Vorverkauf startet schon am Dienstag, den 14. Oktober.
Andreas Gabalier rockt, Andrea Berg verzaubert
Auch Andreas Gabalier bringt die Gamsstadt wieder zum Beben: am 21. und 22. August 2026. Während er am ersten Tag mit Freunden auf der Bühne stehen wird, gibt er am zweiten Tag im Zuge des 12. Musikfestival Kitzbühel selbst Vollgas. Achtung: Es sind nur mehr Resttickets verfügbar.
Und dann gibt sich auch noch die Schlager-Königin schlechthin die Ehre: Andrea Berg! Am 29. August 2026 findet erstmals ihr Sommer-Open-Air live in Kitzbühel statt. Mit insgesamt 14 Nummer-Eins-Alben ist sie die erfolgreichste Künstlerin der deutschen Chartgeschichte. „Ich kann es kaum erwarten, mit euch das Leben zu feiern. Wir werden es gemeinsam richtig krachen lassen, seid allesamt gespannt“, verspricht Berg. Der Vorverkauf beginnt im November 2025.
Monika Gruber tritt am 15. August 2026 in Kitzbühel auf. Der Vorverkauf startet am 14. Oktober 2025, Tickets gibt’s unter www.kitzmusik.at sowie bei Ö-Ticket. Dort sind auch Restkarten für Andreas Gabalier erhältlich, der am 21. und 22. August 2026 die Gamsstadt erobern wird. Für das Open-Air-Konzert von Andrea Berg am 29. August 2026 sind Tickets unter www.kitzmusik.at erwerbbar – ab November 2025. Karten für Pizzera & Jaus gibt’s bereits auf Ö-Ticket. Der „Schlagerbooom“ ist restlos ausverkauft.
Silbereisen sowie Pizzera & Jaus kommen ebenfalls
Doch es kommt noch mehr! Neben diesen drei Konzerten, die von Kitzmusik GmbH mit Geschäftsführer Thomas Rass präsentiert werden, kehrt auch das coole „Schlagerbooom-Open-Air“ mit Florian Silbereisen in die Gamsstadt zurück – und zwar am 5. und 6. Juni 2026. Kleiner Wermutstropfen: Beide Shows sind bereits restlos ausverkauft.
Am 5. September 2026 machen auch noch Pizzera & Jaus im Zuge ihrer „Jetz’ kummst ma auf de Tour“ im Tennisstadion Halt. Eine Show nach der anderen eben...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.