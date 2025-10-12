Diese Stars kommen im Jahr 2026 nach Kitzbühel

Und dann gibt sich auch noch die Schlager-Königin schlechthin die Ehre: Andrea Berg! Am 29. August 2026 findet erstmals ihr Sommer-Open-Air live in Kitzbühel statt. Mit insgesamt 14 Nummer-Eins-Alben ist sie die erfolgreichste Künstlerin der deutschen Chartgeschichte. „Ich kann es kaum erwarten, mit euch das Leben zu feiern. Wir werden es gemeinsam richtig krachen lassen, seid allesamt gespannt“, verspricht Berg. Der Vorverkauf beginnt im November 2025.