„Krone“ kennt Details

Diese Stars kommen im Jahr 2026 nach Kitzbühel

Tirol
12.10.2025 17:00
Unglaublich! Schlager-Queen Andrea Berg tritt am 29. August 2026 live im Tennisstadion in ...
Unglaublich! Schlager-Queen Andrea Berg tritt am 29. August 2026 live im Tennisstadion in Kitzbühel auf. „Ich kann es kaum erwarten, wir werden es krachen lassen“, betont sie.(Bild: Berglive/Nadine Volz)

Eine spektakuläre Show nach der anderen geht im Sommer/Herbst 2026 im Tennisstadion in Kitzbühel über die Bühne. Die „Tiroler Krone“ kennt bereits alle wichtigen Details.

0 Kommentare

Die „Gruberin“ ist zurück! Nach zwei Jahren Bühnen-Abstinenz feiert Monika Gruber, Bayerns erfolgreichste Kabarettistin, im kommenden Jahr ihr heiß ersehntes Comeback – und zwar am 15. August 2026. Als Trans-Harmoniesüchtige im Körper einer Krawallschachtel kann sie einfach nicht länger schweigen, denn: „Es huift ja nix!“ So heißt ihr 9. Solo-Programm. Mit gewohnt scharfem Witz und pointiertem Humor erzählt Monika Gruber Geschichten aus dem prallen Leben. Der Vorverkauf startet schon am Dienstag, den 14. Oktober.

(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
(Bild: Malte Christians)
(Bild: Starupphoto)
(Bild: Ingo Pertramer)

Andreas Gabalier rockt, Andrea Berg verzaubert
Auch Andreas Gabalier bringt die Gamsstadt wieder zum Beben: am 21. und 22. August 2026. Während er am ersten Tag mit Freunden auf der Bühne stehen wird, gibt er am zweiten Tag im Zuge des 12. Musikfestival Kitzbühel selbst Vollgas. Achtung: Es sind nur mehr Resttickets verfügbar.

Und dann gibt sich auch noch die Schlager-Königin schlechthin die Ehre: Andrea Berg! Am 29. August 2026 findet erstmals ihr Sommer-Open-Air live in Kitzbühel statt. Mit insgesamt 14 Nummer-Eins-Alben ist sie die erfolgreichste Künstlerin der deutschen Chartgeschichte. „Ich kann es kaum erwarten, mit euch das Leben zu feiern. Wir werden es gemeinsam richtig krachen lassen, seid allesamt gespannt“, verspricht Berg. Der Vorverkauf beginnt im November 2025.

Daten & Fakten

Monika Gruber tritt am 15. August 2026 in Kitzbühel auf. Der Vorverkauf startet am 14. Oktober 2025, Tickets gibt’s unter www.kitzmusik.at sowie bei Ö-Ticket. Dort sind auch Restkarten für Andreas Gabalier erhältlich, der am 21. und 22. August 2026 die Gamsstadt erobern wird. Für das Open-Air-Konzert von Andrea Berg am 29. August 2026 sind Tickets unter www.kitzmusik.at erwerbbar – ab November 2025. Karten für Pizzera & Jaus gibt’s bereits auf Ö-Ticket. Der „Schlagerbooom“ ist restlos ausverkauft.

Silbereisen sowie Pizzera & Jaus kommen ebenfalls
Doch es kommt noch mehr! Neben diesen drei Konzerten, die von Kitzmusik GmbH mit Geschäftsführer Thomas Rass präsentiert werden, kehrt auch das coole „Schlagerbooom-Open-Air“ mit Florian Silbereisen in die Gamsstadt zurück – und zwar am 5. und 6. Juni 2026. Kleiner Wermutstropfen: Beide Shows sind bereits restlos ausverkauft.

Am 5. September 2026 machen auch noch Pizzera & Jaus im Zuge ihrer „Jetz’ kummst ma auf de Tour“ im Tennisstadion Halt. Eine Show nach der anderen eben...

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Tirol

