Pitztalbrücke ab Montag nur talauswärts befahrbar

Wie das Land Tirol informiert, werden ab Montag, 13. Oktober bis Freitag, 31. Oktober alle Fahrzeuge, die ins Pitztal wollen über die Brennbichlstraße und ab dem Bahnhof Imst-Pitztal umgeleitet. Talauswärts gibt es nur kleinere Verzögerungen.
Die Pitztalbrücke, mit rund 220 Metern Länge über den Inn wird saniert. Ab Montag kommt es dabei zu Verkehrseinschränkungen. Bis einschließlich Freitag, 31. Oktober, können Verkehrsteilnehmer zwar noch über die Brücke talauswärts fahren, wer ins Pitztal hinein will, wird umgeleitet.
Taleinwärts wird über die L 61 Brennbichlstraße und ab dem Bahnhof Imst-Pitztal über die alte Landesstraße umgeleitet, so das Land Tirol.
Eigentliche Sanierung 2026
Nach über 40 Jahren Betrieb muss die Bogenbrücke saniert werden. Heuer finden die Vorarbeiten statt, die eigentliche Sanierung startet im Jahr 2026. „Wir haben die alte Landesstraße ab dem Bahnhof Imst-Pitztal zum Gewerbegebiet Arzl im Pitztal bereits im September neu asphaltiert, um den Verkehr bestmöglich umleiten zu können. Für die Vorbereitung der Sanierungsarbeiten nutzen wir jetzt eine aktuelle Gleissperre der ÖBB, um das Konsolengerüst über dem Bahnbereich zu montieren“, erklärt Christian Saxl vom Sachgebiet Brücken- und Tunnelbau des Landes.
Die eigentlichen Sanierungsarbeiten an der Brücke werden von April bis November 2026 durchgeführt. Dabei wird es erneut zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die Sanierung soll vor dem geplanten Bahnhofsumbau in Imst abgeschlossen werden.
