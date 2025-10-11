Pitztalbrücke ab Montag nur talauswärts befahrbar

Eigentliche Sanierung 2026

Nach über 40 Jahren Betrieb muss die Bogenbrücke saniert werden. Heuer finden die Vorarbeiten statt, die eigentliche Sanierung startet im Jahr 2026. „Wir haben die alte Landesstraße ab dem Bahnhof Imst-Pitztal zum Gewerbegebiet Arzl im Pitztal bereits im September neu asphaltiert, um den Verkehr bestmöglich umleiten zu können. Für die Vorbereitung der Sanierungsarbeiten nutzen wir jetzt eine aktuelle Gleissperre der ÖBB, um das Konsolengerüst über dem Bahnbereich zu montieren“, erklärt Christian Saxl vom Sachgebiet Brücken- und Tunnelbau des Landes.