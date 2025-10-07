Wöginger-Prozess ++ Horrornacht für Pensionistin

Der Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger sorgte am Dienstag für eine unerwartete Wende. Nach der Verantwortungserklärung seiner Mitangeklagten zeigte sich auch Wöginger selbst geständig und räumte den Vorwurf des Amtsmissbrauchs ein. Und: Ein brutaler Einbruch erschütterte im Mai die Gemeinde Tullnerbach: Ein Unbekannter drang in das Haus einer 88-jährigen Frau ein und seit jener Nacht ist für die Pensionistin nichts mehr, wie es war. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 7. Oktober, mit Moderatorin Stefana Madjarov.