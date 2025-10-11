Kleine Manufaktur kreiert ihr „Weintraubenbier“

Der findige Braumeister Christian Tomitsch von der Sitzenberger Biermanufaktur im Bezirk Tulln erzählt gerne von der Entstehungsgeschichte des „Weinbieres“. Zwei Jahre lang tüftelte der Lehrer in der kleinen Brauerei an der sechsten Biersorte, die sein Brauhaus verlässt. „Mit unserem Smaragd wollten wir ein Bier schaffen, das sowohl Bier- als auch Weinliebhaber anspricht“, sagt Tomitsch und holte damit auch den Sitzenberger Winzer Klaus Linder ins Boot.