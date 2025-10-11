Kleine Manufaktur kreiert ihr „Weintraubenbier“

Ein „Italian Grape Ale“ ist die sechste Sorte, die die kleine Sitzenberger Biermanufaktur produziert. Bis der heimische Smaragd-Hopfen perfekt mit den Muskateller-Trauben abgestimmt war, vergingen mehr als zwei Jahre. Warum eine Hungersnot nach dem Krieg diesen Bierstil auslöste, weiß Braumeister Christian Tomitsch.
Ursprünglich war es die Hungersnot nach dem Zweiten Weltkrieg, die die Italiener dazu trieb, mit Weintrauben die Bierproduktion zu strecken und damit Getreide zu sparen. Erst etwa ein Dreivierteljahrhundert später wurde diese Machart weltweit als eigener Bierstil mit dem Namen „Italian Grape Ale“ anerkannt.
Der findige Braumeister Christian Tomitsch von der Sitzenberger Biermanufaktur im Bezirk Tulln erzählt gerne von der Entstehungsgeschichte des „Weinbieres“. Zwei Jahre lang tüftelte der Lehrer in der kleinen Brauerei an der sechsten Biersorte, die sein Brauhaus verlässt. „Mit unserem Smaragd wollten wir ein Bier schaffen, das sowohl Bier- als auch Weinliebhaber anspricht“, sagt Tomitsch und holte damit auch den Sitzenberger Winzer Klaus Linder ins Boot.
Weintrauben machen Bier stärker
Viele Verkostungen und Brauversuche später weiß man nun, was man tut: Um fünf Uhr früh wird der Hopfen der Sorte Smaragd aus Sitzenberg geerntet, dem das Bier auch seinen Namen verdankt. Dieser trifft auf frisch gepresste Blüten-Muskatellertrauben von Winzer Linder. Der Weintraubenmost wird dann beigemengt und gemeinsam mit dem Bier vergoren.
„Noch am selben Tag kommen beide Zutaten ins Sudhaus – frischer geht’s nicht“, so der Brauereigründer. Aber Achtung beim Trinken: Wegen der Trauben hat das Bier auch ein, zwei Volumprozent Alkohol mehr, als ein herkömmliches.
Kommentare
