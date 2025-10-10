Herrenloser Koffer: Sperre am Grazer Hauptbahnhof

Bis diese vor Ort waren und Entwarnung geben konnten, musste ein Bereich des Bahnhofs gesperrt werden, berichtet Polizeisprecher Fritz Grundnig. Die Maßnahme wurde rund eine Stunde lang – zwischen 8 und 9 Uhr – aufrechterhalten. Letztlich stellte sich der Koffer als harmlos heraus, der Betrieb konnte wieder auf seinen gewohnten Bahnen laufen.