Herrenloser Koffer: Sperre am Grazer Hauptbahnhof

Ein unbeaufsichtigtes Gepäckstück hat Freitagfrüh einen Polizeieinsatz am Grazer Hauptbahnhof nach sich gezogen. Ein Teilbereich musste für rund eine Stunde abgesperrt werden.
Ausgerechnet zur morgendlichen Stoßzeit herrschte am Freitag Aufregung am Verkehrsknotenpunkt in der steirischen Landeshauptstadt: Ein herrenloser Koffer sorgte für Alarmstimmung, Sprengstoffexperten der Polizei mussten anrücken.
Bis diese vor Ort waren und Entwarnung geben konnten, musste ein Bereich des Bahnhofs gesperrt werden, berichtet Polizeisprecher Fritz Grundnig. Die Maßnahme wurde rund eine Stunde lang – zwischen 8 und 9 Uhr – aufrechterhalten. Letztlich stellte sich der Koffer als harmlos heraus, der Betrieb konnte wieder auf seinen gewohnten Bahnen laufen.
