Kühbauer geht zum LASK ++ Sensation in Shanghai

Didi Kühbauer unterschreibt völlig überraschend beim LASK, Österreichs Fußball-Nationalteam steht heute Abend vor einer Pflichtaufgabe und ein Monegasse mischt beim ATP Turnier in Shanghai auf – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 9. Oktober.