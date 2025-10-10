Der Klimawandel im Fokus bei Webinar von Vitalpin

Auch für die Banken eine Herausforderung

Auch die Banken selbst seien davon betroffen. Inwiefern, das erklärte Manuela Mathà von der Raiffeisen Landesbank Südtirol AG: „Wir müssen nachweisen, wie nachhaltig unsere Finanzierungen tatsächlich sind, entsprechende Berichte erstellen und die grünen Produkte glaubwürdig belegen. Als Banken sind wir daher auf verlässliche Nachhaltigkeitsdaten der Firmenkunden angewiesen. Ohne diese können wir unsere Pflichten nicht erfüllen.“