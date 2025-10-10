Gehaltsreform gekippt, aber Magistratsumbau kommt

SPÖ bedauert Beschluss, „ist aber nicht das Ende“

Dies und das Nicht-Vorhandensein von Reserven fällt nun der Stadtregierung auf den Kopf. Ihr Plan, aus der Stadt einen attraktiven Arbeitgeber zu machen, der mit der Privatwirtschaft und Land Tirol mithalten kann, musste am Donnerstag zu Grabe getragen werden. „Wir wollen, aber wir können nicht“, beschrieb Anzengruber das Dilemma, in dem sich die Stadt befindet. Das bedeute aber nicht, dass auch nur einer der städtischen Bediensteten weniger bekommt.