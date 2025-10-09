Vorteilswelt
Wegen Kopfverletzungen

Tragischer Unfall: E-Biker stirbt im Krankenhaus

Steiermark
09.10.2025 15:57
Der 66-Jährige wurde noch ins LKH Rottenmann gebracht, doch man konnte ihm schlussendlich nicht ...
Der 66-Jährige wurde noch ins LKH Rottenmann gebracht, doch man konnte ihm schlussendlich nicht mehr helfen.(Bild: Jauschowetz Christian)

Am Mittwochnachmittag kollidierte ein E-Bike-Fahrer (66) mit einem Autolenker (40) in Rottenmann in der Steiermark. Dabei erlitt der Radler schwere Kopfverletzungen, an denen er tragischerweise im Krankenhaus starb.

Gegen 13 Uhr wollte sich ein 40-Jähriger aus Liezen mit seinem Pkw in eine Parklücke stellen, blieb dafür auf der Hauptstraße stehen und fuhr rückwärts. Zur selben Zeit bog ein 66-Jähriger auf seinem E-Bike aus einer gegenüberliegenden Hauseinfahrt auf die Straße ein.

Ohne Helm unterwegs
Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der E-Biker krachte gegen das Heck des Autos und stürzte auf die gepflasterte Fahrbahn. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen – leider hatte er keinen Helm getragen.

Nach der Erstversorgung wurde der Mann zunächst mit dem Roten Kreuz ins LKH Rottenmann gebracht und in weiterer Folge mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, wo er an den Folgen seiner Verletzungen starb. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.

