Tragischer Unfall: E-Biker stirbt im Krankenhaus

Gegen 13 Uhr wollte sich ein 40-Jähriger aus Liezen mit seinem Pkw in eine Parklücke stellen, blieb dafür auf der Hauptstraße stehen und fuhr rückwärts. Zur selben Zeit bog ein 66-Jähriger auf seinem E-Bike aus einer gegenüberliegenden Hauseinfahrt auf die Straße ein.