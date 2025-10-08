Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reform präsentiert

Wohnunterstützung: Keine Anreize für „Zuwanderer“

Steiermark
08.10.2025 14:17
Sind die Wohnkosten unleistbar, greift die Wohnunterstützung (Symbolbild).
Sind die Wohnkosten unleistbar, greift die Wohnunterstützung (Symbolbild).(Bild: Fister Katrin)

Die Landesregierung krempelt das steirische Wohnunterstützungsgesetz um: Die Kriterien für Bezieher werden verschärft, gerade für Nichtösterreicher der Zugang erschwert. Deutschkenntnisse, Einzahlungen ins Sozialversicherungssystem und fünf Jahre Hauptwohnsitz in Österreich sind künftig Pflicht.

0 Kommentare

„Mir ist es wichtig, dass wir unsere Sozialsysteme auf nachhaltige und gerechte Füße stellen. Bei der Wohnunterstützung handelt es sich um eine ‘freiwillige‘ Ermessensausgabe des Landes Steiermark. Umso wichtiger war es uns, dass wir hier besonders stark darauf abzielen, diese sinnvolle sozialpolitische Leistung zielgerichtet für die Steirerinnen und Steirer abzusichern“, sagt Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ).

Gemeinsam mit ÖVP-Landesrat Karlheinz Kornhäusl präsentierte er am Mittwoch eine Reform der Wohnunterstützung in der Steiermark. Zum Ist-Stand: Im September 2025 bezogen insgesamt 16.079 Haushalte die Unterstützung, wobei der Bezieherkreis zu 81 Prozent österreichische Staatsbürger sind. Etwa 63 Prozent davon sind weiblich und 74 Prozent sind Einpersonenhaushalte. 36 Millionen Euro werden dafür 2025 in die Hand genommen.

Strenge Kriterien für Drittstaatsangehörige
Jetzt soll der Kreis der Beziehungsberechtigten eingeschränkt werden, ähnlich wie zuletzt bei der Sozialhilfe-Reform. So muss künftig jeder Bezieher mindestens fünf Jahre einen Hauptwohnsitz in Österreich gehabt haben – subsidiär Schutzberechtigte werden somit gänzlich ausgeschlossen.

Für Nichtösterreicher – wie auch für Österreicher, die naturgemäß von dieser Einschränkung nicht berührt sind – gelten zukünftig nicht nur Wartezeiten, sondern auch klare und unmissverständliche Regeln, um überhaupt in den Genuss dieser Leistung zu kommen.

Hannes Amesbauer

Soziallandesrat (FPÖ)

Bild: Jauschowetz Christian

Zusätzlich brauchen Drittstaatsangehörige künftig einen Nachweis von ausreichenden Deutschkenntnissen und einen „Betragsnachweis ins österreichische System“: 54 Monate in den letzten fünf Jahren oder insgesamt 240 Monate steuer- bzw. sozialversicherungsrelevante Einkünfte. Für ältere Personen, die vor 1959 geboren wurden, und Menschen mit dauerhafter Erkrankung gibt es Ausnahmen.

Umsetzung ab Frühjahr 2026
Die bestehenden Höchstsätze für die Wohnunterstützung, die zwischen Sommer 2023 und Anfang 2025 in nur eineinhalb Jahren um rund 35 Prozent erhöht wurden, bleiben unangetastet. Das Reformvorhaben wird in eine vierwöchige Begutachtungsphase geschickt und soll im Frühjahr 2026 in Kraft treten. Kornhäusl: „Mit der Reform der Wohnunterstützung fordern wir Leistungsbereitschaft ein und schaffen mehr Treffsicherheit und Gerechtigkeit.“

Mit der Reform der Wohnunterstützung fordern wir Leistungsbereitschaft ein und schaffen mehr Treffsicherheit und Gerechtigkeit.

Karlheinz Kornhäusl

Gesundheitslandesrat (ÖVP)

Bild: Jauschowetz Christian

„Für Nichtösterreicher – wie auch für Österreicher, die naturgemäß von dieser Einschränkung nicht berührt sind – gelten zukünftig nicht nur Wartezeiten, sondern auch klare und unmissverständliche Regeln, um überhaupt in den Genuss dieser Leistung zu kommen. Ein weiterer wichtiger Schritt, um die Steiermark für Zuwanderer in unsere sozialen Systeme unattraktiver zu machen“, sagt Amesbauer.

Lesen Sie auch:
Daniela Grabovac (Antidiskriminierungsstelle), Nora Tödtling-Musenbichler (Caritas) und ...
Förderungen gestrichen
Sozialvereine: „Politik der Menschenfeindlichkeit“
16.06.2025
Regierung macht ernst
Steirische Sozialhilfe kann ganz gestrichen werden
11.09.2025
Krone Plus Logo
Grazer Eltern erzählen
Schulassistenz gekürzt: „Wir sind sehr besorgt“
11.09.2025

Für Menschen mit Behinderungen will man indes die Bedingungen erleichtern: So soll das „persönliche Budget“ nicht mehr zum Einkommen dazugezählt werden. Mit der Verkürzung der Meldefrist von bisher vier auf zukünftig zwei Wochen wird zudem sichergestellt, dass geänderte Einkommensverhältnisse schneller berücksichtigt werden.

Die Landesregierung hat den Medientermin als Bühne für ihre ideologischen Botschaften genutzt. Statt spürbare Verbesserungen für jene zu schaffen, die wirklich Unterstützung brauchen, schafft sie neue Hürden und mehr Bürokratie.

Veronika Nitsche

Sozialsprecherin Grüne

Bild: Marusa Puhek

Die Opposition kann der Reform wenig abgewinnen: „Die Landesregierung hat den Medientermin als Bühne für ihre ideologischen Botschaften genutzt. Statt spürbare Verbesserungen für jene zu schaffen, die wirklich Unterstützung brauchen, schafft sie neue Hürden und mehr Bürokratie“, sagt Grünen-Sozialsprecherin Veronika Nitsche.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
133.687 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
132.424 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
121.227 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1629 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1078 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1077 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf