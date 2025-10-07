18-Jähriger schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Hubschrauber flog Burschen nach Graz

Das Team des Roten Kreuzes und ein Notarzt kümmerten sich um den 18-Jährigen. Im LKH-Uniklinikum Graz, wo der Rettungshubschrauber ihn hingeflogen hat, kämpft er nun ums Überleben – seine Verletzungen sind schwer, er befindet sich in einem kritischen Zustand.