18-Jähriger schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Ein erst 18 Jahre junger Steirer ist am Dienstagnachmittag in Gasen (Bezirk Weiz) bei einem Forstunfall von einem Baumstamm gegen eine Böschung gedrückt worden. Er schwebt in Lebensgefahr.
Der junge Mann war am Dienstag gegen 15.20 Uhr im Wald seiner Eltern mit Forstarbeiten beschäftigt. Er zog einen Fichtenstamm mithilfe einer Traktor-Seilwinde über eine Waldböschung hinauf. Auf einer Forststraße hielt er an und schnitt den 35 Zentimeter dicken Baumstamm mit der Motorsäge durch.
Der Stamm wurde auf den 18-Jährigen geschleudert. Er riss ihn mit und drückte ihn dann gegen die Böschung der Forststraße, wie die Polizei Steiermark informiert.
Hubschrauber flog Burschen nach Graz
Das Team des Roten Kreuzes und ein Notarzt kümmerten sich um den 18-Jährigen. Im LKH-Uniklinikum Graz, wo der Rettungshubschrauber ihn hingeflogen hat, kämpft er nun ums Überleben – seine Verletzungen sind schwer, er befindet sich in einem kritischen Zustand.
Kommentare
