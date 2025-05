Forstarbeiten: Mit Traktor über Böschung gestürzt

Gegen 15 Uhr führten der 48-Jährige und sein 26-jähriger Sohn in einem Waldstück bei Feistritz Forstarbeiten durch. Dabei befuhr der Vater mit einem Traktor einen schmalen Waldweg. Aus derzeit unbekannter Ursache gab der Weg an einer Engstelle nach, woraufhin der Traktor seitlich über eine etwa 15 Meter hohe Böschung abstürzte. Das Fahrzeug überschlug sich dabei mehrfach und kam schließlich an einem Baum zum Stillstand.