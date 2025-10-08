Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausschluss aus FPÖ

„Als Held gefeiert oder als Verräter gebrandmarkt“

Niederösterreich
08.10.2025 06:00
Vizebürgermeister Marcus Berlosnig und sechs weitere Mandatare wurde von FPÖ „geschasst“, weil ...
Vizebürgermeister Marcus Berlosnig und sechs weitere Mandatare wurde von FPÖ „geschasst“, weil sie das dringend notwendige Sanierungspaket mit der ÖVP mittragen.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher )

Weil Neunkirchens FPÖ-Vizebürgermeister Marcus Berlosnig und sechs seiner Mandatare ein notwendiges Sparpaket samt zahlreicher Gebührenerhöhungen mitgetragen hatten, wurden sie kurzerhand einfach aus FPÖ ausgeschlossen. 

0 Kommentare

Eine turbulente Zeit, die sich Marcus Berlosnig als FPÖ-Vizebürgermeister von Neunkirchen so nicht vorgestellt hatte, musste dieser in den letzten Tagen durchleben.

„Ausschluss aller FPÖ-Mandatar, die für Sparpaket stimmen“
Kurz zur Vorgeschichte: Zwei Stunden vor der Gemeinderatssitzung am Montagabend, bei der ein massives Sparprogramm beschlossen werden sollte, wurde von FPÖ-Landesparteisekretär Alexander Murlasits und FPÖ-Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler eine spontane Pressekonferenz einberufen. Hierbei wurde der Parteiausschluss Berlosnigs und auch all jener FPÖ-Mandatare verkündet, die dem Sparpaket zustimmen würden.

Bereits im Vorfeld passierten für Berlosnig teils irritierende Vorkommnisse. „So wurde unter anderem von Vertretern der Landespartei versucht, meine Mandatare an ihren Wohnadressen abzufangen und davon zu überzeugen, mich fallenzulassen. Gleichzeitig wurden bei Zuwiderhandlung der sofortige Parteiausschluss in den Raum gestellt oder Belohnungen mit Posten bei Parteitreue angeboten“, zeigt sich Berlosnig fassungslos. 

Er und sechs seiner Mandatare stimmten trotzdem für das Sparpaket– nur zwei, Bernd Trenk und Stadtrat Willhelm Haberbichler, waren dagegen. „Samstagmittag hat Haberbichler noch zugestimmt, dass wir das Konzept so beschließen werden“, berichtet Berlosnig enttäuscht. Und auch den ganzen Sommer über war er in alle Verhandlungen mit eingebunden und auch mit allem einverstanden. „Bei den Kanalgebühren wollte er sogar eine Erhöhung um 30 Prozent“, so Berlosnig. 

Zitat Icon

Es freut mich, dass der Zusammenhalt und der Zuspruch von der ÖVP so groß ist. Nun fühle ich mich sogar ein bisschen befreit, weil ich keine Parteilinie mehr einhalten muss.

Marcus Berlosnig, Vizebürgermeister von Neunkirchen

Bild: Seebacher Doris

Parteiausschluss über Medien mitgeteilt
Und: „Der Parteiausschluss wurde uns Montagabend über die Medien ausgerichtet“, so Berlosnig. Er selbst wurde am Samstag davor von der Landes-FPÖ vor die Entscheidung gestellt: „Entweder du trittst zurück und wirst medial noch als Abwehrkämpfer gefeiert, ansonsten bist du als Verräter gebrandmarkt“, soll man ihm erklärt haben. Endgültige „Deadline“ war dann Montag, 16.30 Uhr. Berlosnig: „Wer von uns neun FPÖ-Gemeinderäte bis dahin zur Pressekonferenz von Murlasits und Fiedler erschien, der habe es geschafft.“

Lesen Sie auch:
FPÖ-Vizebürgermeister Marcus Berlosnig (re.) wurde aus Partei ausgeschlossen, weil er für ...
Wirbel in Neunkirchen
FPÖ-Vizebürgermeister aus Partei ausgeschlossen
06.10.2025
Zitat Icon

Ich schätze Marcus Berlosnig sehr und ich ziehe meinen Hut vor seiner Entscheidung. Ich habe immer gerne mit ihm zusammengearbeitet und möchte das auch weiterhin beibehalten. 

ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics

Bild: Seebacher Doris

ÖVP möchte Koalition weiter aufrechterhalten
„Ich ziehe meinen Hut von der Entscheidung Berlosnigs“, reagiert ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics. „Ich habe immer gerne mit ihm zusammengearbeitet und möchte das auch weiterhin beibehalten“. Neuwahlen sind weder für die ÖVP, noch für Berlosnig ein Thema.

Er wird nun gemeinsam mit seinen verbleibenden sechs Mandataren die Arbeit mit der ÖVP weiterführen. Und er denkt jetzt schon unter anderem über die banale Frage nach: „Welche Farbe werden wir in Zukunft haben?“

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.386 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
125.391 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
118.252 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1619 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1073 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Österreich
Fall „Waltraud“: Ermittlungen wegen Sozialbetrug!
964 mal kommentiert
Das Bundeskriminalamt hat Ermittlungen gegen „Waltraud“ aufgenommen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf