„Als Held gefeiert oder als Verräter gebrandmarkt“

Parteiausschluss über Medien mitgeteilt

Und: „Der Parteiausschluss wurde uns Montagabend über die Medien ausgerichtet“, so Berlosnig. Er selbst wurde am Samstag davor von der Landes-FPÖ vor die Entscheidung gestellt: „Entweder du trittst zurück und wirst medial noch als Abwehrkämpfer gefeiert, ansonsten bist du als Verräter gebrandmarkt“, soll man ihm erklärt haben. Endgültige „Deadline“ war dann Montag, 16.30 Uhr. Berlosnig: „Wer von uns neun FPÖ-Gemeinderäte bis dahin zur Pressekonferenz von Murlasits und Fiedler erschien, der habe es geschafft.“