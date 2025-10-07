65.000 Besucher kamen zur Grazer Herbstmesse

Die Frühjahrsmesse wird im nächsten Jahr, wie berichtet, pausieren. Es wird aber an einem „Comeback“ getüftelt. „Wir wollen wieder ein Frühlingsformat machen, es wird aber inhaltlich stark verändert werden.“ Auch der Termin soll vorgezogen werden – „aus dem einfachen Grund, dass uns in den letzten Jahren der Klimawandel eingeholt hat.“ Sprich: Für den Start in die Gartensaison war man zu spät dran.