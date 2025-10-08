Alte Filmstreifen kehren zurück in Dorfkinos

Kino am Bauernhof der 1950er Jahre

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war man in ganz Österreich motiviert, das Land gemeinsam wiederaufzubauen. Innerhalb dieser Aufbruchstimmung fanden die Menschen in kleinen Kinos eine wohlverdiente Vergnügungsstätte, wo man zusammenkam.

Anders als in großen städtischen Kinos kümmerte sich das Gründerpaar Franziska und Alois Semper in Vitis um alles selbst – vom Programm und dem Schleppen der Filmrollen vom Bahnhof bis zur Vorführung mit den beiden schweren 35-mm-Projektoren. Sogar am Buffet standen sie und verkauften Zuckerl und Snacks.