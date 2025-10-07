Zu betrunken: Grazer (47) hörte Brandmelder nicht

Nach einer durchzechten Nacht wollte sich ein Grazer (47) noch etwas zum Essen zubereiten – er schlief währenddessen aber ein. Es kam zu einem Brand. Eine Nachbarin schlug noch rechtzeitig Alarm.
Der 47-jährige Grazer lebt in einer Wohnung im neunten Stock am Eggenberger Gürtel. Er dürfte eine Party-Nacht mit reichlich Alkohol hinter sich gehabt haben, als er sich Dienstagfrüh noch Speisen auf dem Herd aufwärmen wollte. Dabei schlief er aber ein. Es begann stark zu rauchen, der Brandmelder schlug Alarm – eine Nachbarin bemerkte das nach einiger Zeit und verständigte gegen 5.15 Uhr die Einsatzkräfte.
23 Mitglieder der Berufsfeuerwehr Graz, drei Rettungsteams und ein Notarzt-Team standen gemeinsam mit der Polizei im Einsatz. Feuerwehrmänner öffneten die Tür zur Wohnung, weckten den schlafenden Bewohner und brachten ihn in Sicherheit.
Der 47-Jährige dürfte nur leicht verletzt worden sein. Er wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und ins LKH Graz-West eingeliefert. Der Eggenberger Gürtel musste kurze Zeit für den Verkehr gesperrt werden.
