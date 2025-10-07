Zu betrunken: Grazer (47) hörte Brandmelder nicht

Der 47-jährige Grazer lebt in einer Wohnung im neunten Stock am Eggenberger Gürtel. Er dürfte eine Party-Nacht mit reichlich Alkohol hinter sich gehabt haben, als er sich Dienstagfrüh noch Speisen auf dem Herd aufwärmen wollte. Dabei schlief er aber ein. Es begann stark zu rauchen, der Brandmelder schlug Alarm – eine Nachbarin bemerkte das nach einiger Zeit und verständigte gegen 5.15 Uhr die Einsatzkräfte.