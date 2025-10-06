Erste neue Bim-Garnitur kam in Graz an

Passend zur neuen Innenstadt-Linie, die Ende November in Betrieb geht, werden künftig 15 neue Straßenbahngarnituren auf den Grazer Straßen unterwegs sein. Gefertigt werden sie von der Alstom Transport Austria GmbH in Wien. Von dort machte sich in der Nacht auf Montag die erste Garnitur auf den Weg nach Graz – per LKW – und kam um 3.20 Uhr problemlos in der Remise 3 in Eggenberg an, wie die Holding Graz verkündete.