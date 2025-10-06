Erste neue Bim-Garnitur kam in Graz an

Gut in Graz angekommen! In der Nacht auf Montag wurde die erste neue Bim-Garnitur des Wiener Herstellers Alstom geliefert. 14 weitere sollen folgen. Ab Frühjahr 2026 sind sie dann auch in Betrieb.
Passend zur neuen Innenstadt-Linie, die Ende November in Betrieb geht, werden künftig 15 neue Straßenbahngarnituren auf den Grazer Straßen unterwegs sein. Gefertigt werden sie von der Alstom Transport Austria GmbH in Wien. Von dort machte sich in der Nacht auf Montag die erste Garnitur auf den Weg nach Graz – per LKW – und kam um 3.20 Uhr problemlos in der Remise 3 in Eggenberg an, wie die Holding Graz verkündete.
In den kommenden Wochen wird diese erste Garnitur nun in Graz getestet. Für Frühjahr 2026 ist dann der erste Einsatz im regulären Betrieb in Graz geplant. Die weiteren Garnituren sollen im Monatsrhythmus in die steirische Landeshauptstadt geliefert werden.
