Mitten in der Nacht

Erste neue Bim-Garnitur kam in Graz an

Steiermark
06.10.2025 09:03
Die erste Alstom-Garnitur wurde in der Nacht auf Montag geliefert und kam gut in Graz an
Die erste Alstom-Garnitur wurde in der Nacht auf Montag geliefert und kam gut in Graz an(Bild: Holding Graz)

Gut in Graz angekommen! In der Nacht auf Montag wurde die erste neue Bim-Garnitur des Wiener Herstellers Alstom geliefert. 14 weitere sollen folgen. Ab Frühjahr 2026 sind sie dann auch in Betrieb.

Passend zur neuen Innenstadt-Linie, die Ende November in Betrieb geht, werden künftig 15 neue Straßenbahngarnituren auf den Grazer Straßen unterwegs sein. Gefertigt werden sie von der Alstom Transport Austria GmbH in Wien. Von dort machte sich in der Nacht auf Montag die erste Garnitur auf den Weg nach Graz – per LKW – und kam um 3.20 Uhr problemlos in der Remise 3 in Eggenberg an, wie die Holding Graz verkündete.

Lesen Sie auch:
Der Grazer Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) ...
Besuch in Wiener Werk
Erste Einblicke: So sind neue Grazer Straßenbahnen
06.05.2025

In den kommenden Wochen wird diese erste Garnitur nun in Graz getestet. Für Frühjahr 2026 ist dann der erste Einsatz im regulären Betrieb in Graz geplant. Die weiteren Garnituren sollen im Monatsrhythmus in die steirische Landeshauptstadt geliefert werden. 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Steiermark

