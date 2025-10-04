Vorteilswelt
Sprint in Indonesia

Victory despite horror start: crazy MotoGP catch-up race!

Nachrichten
04.10.2025 05:48
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi(Bild: EPA/ADI WEDA)

Despite a horror start, Marco Bezzecchi won the MotoGP sprint in Indonesia on Saturday. The Aprilia rider won ahead of Fermin Aldeguer (Ducati) and Raul Fernandez (Aprilia).

Marc Marquez, who was already crowned world champion, finished seventh after a long lap penalty.

The result:

Tension right to the end
After a weak start, pole man Bezzecchi, the absolute fastest man in the field, made up one position after another. He even caught leader Aldeguer on the final lap.

The main race will take place on Sunday (9 a.m./live in the sportkrone.at ticker).

