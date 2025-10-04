Jubiläum am Set: 86 Tage lang „Soko Donau“ im TV

Auch die langjährige Hauptdarstellerin Lilian Klebow hat nur gute Erinnerungen gesammelt: „Die schönsten Momente waren für mich die beiden Male, als ich nach der Geburt meiner Kinder wieder zurück ans Set kam. Das war 2014 und 2017 und es war wahnsinnig emotional. Dieser Gegensatz zwischen dem Mama sein dürfen und in diesem Job weitermachen zu können, das macht mich glücklich.“ Sie habe sich in eine ganz andere Richtung weiterentwickelt wie ihre Figur Penny Lanz, berichtet sie beim Setbesuch der „Krone“: „Wir haben am selben Ausgangspunkt begonnen, aber mittlerweile sind wir eher wie Nord- und Südpol. Das ist sehr spannend für mich.“ Die Krimiserie zeichne vor allem die Menschlichkeit und der Humor aus.