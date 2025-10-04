Maß in den Kehlen, auf der Bühne Stimmbänder geölt

Ohne Stimmübungen geht da gar nix: Im größten Zelt des Münchner Oktoberfestes pro „Schicht“ mehr als 6500 Menschen stundenlang zu unterhalten – und das ganze 16 Tage nonstop hintereinander –, ist schon eine gewaltige (Stimm-)Leistung: Weinviertler in München.
„So viel wie heuer war noch nie los!“ Nach dem kurzen Schatten eines Anschlags geht die größte Sause Deutschlands unvermindert weiter. Und ein Weinviertler gibt im größten Zelt den Ton, korrekter gesagt: die Stimme an. Dass es an Sicherheitskontrollen nicht mangelt, hat er bei der heurigen Schließung aufgrund von Überfüllung an Besuchern selbst erfahren: „Ich wollte hinein, um meinen Auftritt am nächsten Tag vorzubereiten. Doch die Security kannte trotz Crew-Ausweis keine Gnade – es hieß: Draußen bleiben!’“, erinnert sich der geborene Mistelbacher.
Anders als die Gäste sind bei Reiskopf nicht die Kehlen-Durchmesser, sondern die Stimmbänder gefordert. Erstens wollen schließlich pro „Durchgang“ knapp 6500 Menschen über Stunden unterhalten werden, andererseits „ist es die ununterbrochene Abfolge von 16 Tagen, die einem sehr viel abverlangt“, erzählt er der „Krone“. Alle Schichten geht das natürlich nicht – Stimmung gemacht wird jeweils nur einen halben Tag, dann ist Ablöse.
Das Vergnügen für die einen bedeutet harte Arbeit für die anderen
Man merkt im Interview: Hier steht erstens ein Vollprofi, der zweitens mit der sehr durstigen Masse „im Einklang ist“. – „Ja, es macht irre Spaß, die tobende Masse aus aller Herren Kontinenten zu unterhalten“, so Reiskopf. Aber damit dies bis zum Schluss klappt, müssen die Stimmbänder des Multitalents – er spielt bei mehreren Bands, singt auch bei Musicals und spielt Theater, auf jeden Fall gut geölt sein. „Aber nicht mit Bier“, schmunzelt Reini. „Es bedarf schon einer gewissen Technik, und ohne Stimmübungen geht da auf Dauer gar nichts“, meint er.
Der schönste Lohn für einen Künstler . . .
Was das Schönste für ihn an der Wiesn ist, klingt fast so wie manche Klischees, wie man sie auf der Wiesn findet – aber ehrlich ausgesprochen: „Zu spüren, wie die Masse begeistert mit einem ,mitgeht’, ist für mich der schönste Lohn!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.