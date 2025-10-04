Maß in den Kehlen, auf der Bühne Stimmbänder geölt

Das Vergnügen für die einen bedeutet harte Arbeit für die anderen

Man merkt im Interview: Hier steht erstens ein Vollprofi, der zweitens mit der sehr durstigen Masse „im Einklang ist“. – „Ja, es macht irre Spaß, die tobende Masse aus aller Herren Kontinenten zu unterhalten“, so Reiskopf. Aber damit dies bis zum Schluss klappt, müssen die Stimmbänder des Multitalents – er spielt bei mehreren Bands, singt auch bei Musicals und spielt Theater, auf jeden Fall gut geölt sein. „Aber nicht mit Bier“, schmunzelt Reini. „Es bedarf schon einer gewissen Technik, und ohne Stimmübungen geht da auf Dauer gar nichts“, meint er.