In 1350 Haushalten in Innsbruck fiel der Strom aus

In mehreren Haushalten in Innsbruck wurde es am Mittwoch kurz dunkel. Für eine Stunde fiel nämlich der Strom aus. Betroffen waren laut den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) rund 1350 Haushalte. Schuld daran waren Grabungsarbeiten.
Im Innsbrucker Stadtteil Reichenau durchtrennte kurz vor 15 Uhr ein Bagger bei Kanal-Grabungsarbeiten ein Stromkabel. Der Vorfall führte zu einem Stromausfall, der etwa 1350 Haushalte im benachbarten Stadtteil Pradl betraf.
Keine gröberen Probleme gemeldet
Kurz vor 16 Uhr gingen die Lichter dann wieder an. Zu größeren Problemen kam es laut ersten Informationen zum Glück nicht.
