Slalom-Asse enttäuschen ++ Big Points für Arsenal?

Österreichs Slalom-Asse kommen auch im neuen Jahr nicht in Fahrt, Arsenal kann heute im Spitzenspiel gegen Liverpool Big Points machen und Österreichs Handballer holen sich ab morgen den finalem WM-Feinschliff – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 8. Jänner.