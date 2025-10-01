Neuer Pilgerweg beim Stift: „Den gönn’ ich mir!“

„Wenn alle Menschen auf dich ein Recht haben, dann sei auch du selbst ein Mensch, der ein Recht auf sich selbst hat. Warum solltest einzig du selbst nichts von dir haben? Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wie kann der gut sein? Denke also dran: Gönne dich dir selbst“, lauten einige Sätze in einem Brief des Heiligen Bernhard von Clairvaux (1090-1157) an seinen Vertrauten Papst Eugen III.