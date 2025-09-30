Hightech-Brille für maximale Konzentration!

Jetzt gibt es einen neuen Ansatz, um diesem Effekt entgegenzuwirken: Brillen mit spezieller E-Sport-Filtertechnologie – entwickelt von Evil Eye, einer Marke der Silhouette Group, einem Familienunternehmen mit Sitz in Linz (OÖ). Die neue Filtertechnologie soll dabei die Augen vor energiereichem Blaulicht schützen, Blendung reduzieren und das Kontrastempfinden verbessern. Das Ergebnis: Sportler bleiben länger konzentriert, die Augen ermüden weniger, die Leistung kann bis zur letzten Wiederholung gehalten werden.