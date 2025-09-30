Hightech-Brille für maximale Konzentration!

Indoor-Training ist längst mehr als ein Ersatz für das Outdoor-Workout. Ob auf dem Laufband, Bike oder vor dem Bildschirm – viele Sportler verbringen Stunden damit, ihre Leistung zu steigern. Dabei geraten die Augen oft an ihre Grenzen. Künstliches Licht, hochauflösende Displays und lange Bildschirmzeiten belasten die Sehkraft – ein Problem, das viele unterschätzen.
Jetzt gibt es einen neuen Ansatz, um diesem Effekt entgegenzuwirken: Brillen mit spezieller E-Sport-Filtertechnologie – entwickelt von Evil Eye, einer Marke der Silhouette Group, einem Familienunternehmen mit Sitz in Linz (OÖ). Die neue Filtertechnologie soll dabei die Augen vor energiereichem Blaulicht schützen, Blendung reduzieren und das Kontrastempfinden verbessern. Das Ergebnis: Sportler bleiben länger konzentriert, die Augen ermüden weniger, die Leistung kann bis zur letzten Wiederholung gehalten werden.
Besonders interessant ist der Effekt auf den Schlaf. Blaulicht hemmt die Produktion des Schlafhormons Melatonin, was späte Trainingszeiten erschwert. Filterbrillen können hier helfen, die natürliche Regeneration zu unterstützen – ein Vorteil für alle, die mehr aus ihrem Training herausholen wollen.
Auch Komfort spielt eine Rolle: In klimatisierten Studios oder beheizten Trainingsräumen leiden viele Sportler unter trockenen Augen. Die neuen Filter reduzieren Reizungen, sorgen für weniger Brennen und tragen so indirekt zu besserer Leistung bei.
Die Technologie steckt in Sportbrillen, die für Indoor-Training optimiert sind, sich aber auch draußen nutzen lassen. So können Athleten von den Vorteilen des Filters bei allen Trainingseinheiten profitieren – egal ob auf dem Bike im Fitnessstudio oder bei Sonnenlicht im Freien.
Ab Oktober 2025 sind die ersten Modelle mit dem neuen E-Sport-Filter von Evil Eye verfügbar, sowohl im Fachhandel als auch online. Für Sportler, die ihr Training ernst nehmen, könnte dies ein kleiner, aber entscheidender Vorteil sein: volle Konzentration bis zum letzten Satz.
Kommentare
