Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Technologie

Hightech-Brille für maximale Konzentration!

Bergkrone Kurzmeldungen
30.09.2025 14:14
(Bild: zvg)

Indoor-Training ist längst mehr als ein Ersatz für das Outdoor-Workout. Ob auf dem Laufband, Bike oder vor dem Bildschirm – viele Sportler verbringen Stunden damit, ihre Leistung zu steigern. Dabei geraten die Augen oft an ihre Grenzen. Künstliches Licht, hochauflösende Displays und lange Bildschirmzeiten belasten die Sehkraft – ein Problem, das viele unterschätzen.

0 Kommentare

Jetzt gibt es einen neuen Ansatz, um diesem Effekt entgegenzuwirken: Brillen mit spezieller E-Sport-Filtertechnologie – entwickelt von Evil Eye, einer Marke der Silhouette Group, einem Familienunternehmen mit Sitz in Linz (OÖ). Die neue Filtertechnologie soll dabei die Augen vor energiereichem Blaulicht schützen, Blendung reduzieren und das Kontrastempfinden verbessern. Das Ergebnis: Sportler bleiben länger konzentriert, die Augen ermüden weniger, die Leistung kann bis zur letzten Wiederholung gehalten werden.

Besonders interessant ist der Effekt auf den Schlaf. Blaulicht hemmt die Produktion des Schlafhormons Melatonin, was späte Trainingszeiten erschwert. Filterbrillen können hier helfen, die natürliche Regeneration zu unterstützen – ein Vorteil für alle, die mehr aus ihrem Training herausholen wollen.

Auch Komfort spielt eine Rolle: In klimatisierten Studios oder beheizten Trainingsräumen leiden viele Sportler unter trockenen Augen. Die neuen Filter reduzieren Reizungen, sorgen für weniger Brennen und tragen so indirekt zu besserer Leistung bei.

Die Technologie steckt in Sportbrillen, die für Indoor-Training optimiert sind, sich aber auch draußen nutzen lassen. So können Athleten von den Vorteilen des Filters bei allen Trainingseinheiten profitieren – egal ob auf dem Bike im Fitnessstudio oder bei Sonnenlicht im Freien.

Ab Oktober 2025 sind die ersten Modelle mit dem neuen E-Sport-Filter von Evil Eye verfügbar, sowohl im Fachhandel als auch online. Für Sportler, die ihr Training ernst nehmen, könnte dies ein kleiner, aber entscheidender Vorteil sein: volle Konzentration bis zum letzten Satz.

Porträt von Bergkrone
Bergkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tourentipps

Wundervolle Felswände und Gipfel mit orange verfärbten Bäumen ragen hinter der Eppzirler Alm ...

Nix wie los

Herbstzauber auf der Eppzirler Alm genießen

Nur eines von vielen lohnenden Fotomotiven ist diese bizarre Felsformation.

Wanderbare Steiermark

Herbstfarben und ruhige Wege im Zirbitzgebiet

Der – nur für Geübte erreichbare – Nebengipfel mit Blick hinüber zur Zugspitze.

Nix wie los

Herbstliches Gipfelglück gegenüber der Zugspitze

Ob Wallfahrtsort Pöllauberg oder die entzückende Glückskapelle – diese Tour begeistert Pilgerer, ...

Wanderbare Steiermark

Zwischen Kraftorten – von Pöllauberg zum Masenberg

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
147.108 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
137.938 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
108.855 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1335 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1170 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1087 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf