Unterricht beim Profi

Tennis mit 86 Jahren: „Meine Mama ist ein Crack!“

Niederösterreich
30.09.2025 11:00
Mama und Sohn Madaini im Herzen am (Tennis-)Netz
Mama und Sohn Madaini im Herzen am (Tennis-)Netz(Bild: Privat)

Die eigene Mutter ist die älteste Schülerin von Tennis-Profi Madaini! Was andere mit 80 längst aufgegeben hätten, hat Christine Djavanmard-Madaini damals erst begonnen: Tennisspielen.

0 Kommentare

„Sie ist meine im Herzen wohl jüngste und wahrscheinlich auch ehrgeizigste Schülerin“, lächelt Sohn Ramin Madaini, seit Jahren eine Art „Wimbledon“-Größe an der Traisen in Niederösterreich. Das Lob hat sich Frau Djavanmard-Madaini wohl verdient. Denn, was andere mit 80 längst aufgegeben hätten, hat Christine damals erst begonnen: Tennis.

Seither fährt sie zweimal im Jahr ins Camp nach St. Pölten, trainiert Woche für Woche ihre Muskeln – unterstützt von niemand Geringerem als ESC-Star César Sampson – und überlegt nun sogar, ihren Sohn zum internationalen Seniorenturnier zu begleiten. „Vielleicht sammelt sie ja wirklich noch Weltranglistenpunkte in der Klasse 85+“, meint Ramin stolz.

Dabei hatte Christine früher kaum etwas mit Sport am Hut. Heute aber hat sie ihren eigenen Jungbrunnen entdeckt. „Ich sehe, wie sehr sie das Spiel belebt, körperlich und geistig. Tennis hält sie jung – und es macht auch mich unglaublich stolz, ihr dabei zuzusehen“, so Ramin gerührt.

Lebensfreude kennt kein Alter
Typische Pensionistin sei seine Mama Christine ohnehin nie gewesen: „Haushalt und Kochen waren nie ihre große Leidenschaft. Mein Vater hat immer gesagt, sie kann ,Gulasch’ in sieben Sprachen sagen, aber keines kochen.“ Vielmehr liebt Christine das Reisen oder nimmt Gäste in Wien auf – und führt sie mit Begeisterung durch ihre Stadt. Für Ramin ist seine Mutter mehr als nur eine ungewöhnliche Schülerin: „Sie zeigt mir jeden Tag, dass es nie zu spät ist, etwas Neues zu beginnen. Und dass Lebensfreude keine Altersgrenze kennt.“ 

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
