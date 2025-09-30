Tennis mit 86 Jahren: „Meine Mama ist ein Crack!“

Lebensfreude kennt kein Alter

Typische Pensionistin sei seine Mama Christine ohnehin nie gewesen: „Haushalt und Kochen waren nie ihre große Leidenschaft. Mein Vater hat immer gesagt, sie kann ,Gulasch’ in sieben Sprachen sagen, aber keines kochen.“ Vielmehr liebt Christine das Reisen oder nimmt Gäste in Wien auf – und führt sie mit Begeisterung durch ihre Stadt. Für Ramin ist seine Mutter mehr als nur eine ungewöhnliche Schülerin: „Sie zeigt mir jeden Tag, dass es nie zu spät ist, etwas Neues zu beginnen. Und dass Lebensfreude keine Altersgrenze kennt.“