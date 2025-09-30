Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fakes im Wahlkampf

„Giftgrüne Attacke zerstörte meine Polit-Karriere“

Tirol
30.09.2025 06:00
Der streitbare Ex-Gemeinderat Gerald Depaoli (links) mit seinem Anwalt Patrick Gaulin
Der streitbare Ex-Gemeinderat Gerald Depaoli (links) mit seinem Anwalt Patrick Gaulin(Bild: Birbaumer Christof)

Die Tiroler Platzhirsch-Zeitung „TT“ verbreitete im Vorfeld der Innsbrucker Gemeinderatswahl eine haarsträubende „Räuber-Pistole“ von einem Mob, der zum Haus der Grünen-Politikerin Janine Bex stürmt: Nun wurde die Rechnung präsentiert. 

0 Kommentare

Streitbar, impulsiv und mit einer gehörigen Portion Abneigung gegen die – seiner Meinung nach – „giftgrüne Partei“ ausgestattet: So kennt Innsbruck den ehemaligen Gemeinderat Gerald Depaoli.

Zwar flog er 2024 bei der Innsbruck-Wahl mit seinem „Team Gerecht“ aus dem Gremium („Innsbrucker, ihr habt uns nicht verdient!“), das hindert ihn jedoch nicht daran, weiterhin emotionale Videos über angebliche Missstände in der Landeshauptstadt zu posten.

„Wurde mit Klagen eingedeckt“
Zudem ist er immer noch mit der juristischen Aufarbeitung seiner politischen Tätigkeiten beschäftigt. Die Niederlage gegen die nunmehrige Grünen-Stadträtin Janine Bex in der „Baby-Bier-Affäre“ hat ihn an den Rand des wirtschaftlichen Ruins gebracht. „Ich wurde mit Klagen eingedeckt und muss mit meinem Privatvermögen geradestehen, während die Grünen derartige Kosten teils aus Parteigeldern finanzieren.“

Fragwürdige Methoden vor Gericht
Von seinen zahlreichen politischen Gegnern wurde und wird Depaoli bis aufs Blut bekämpft. Dass es dabei nicht immer mit fairen Mitteln zugeht, stellte sich jüngst bei einem Gerichtsprozess in Innsbruck heraus. Verhandelt wurde eine Causa, von der Depaoli sagt, sie habe ihn 2024 seine politische Laufbahn gekostet.

Zitat Icon

„Wenn ihr solche Sachen macht’s, können wir euch nicht mehr wählen.“ Diesen Satz bekamen wir in der Folge oft zu hören.

Ex-GR Depaoli über Wirkung der Falschmeldung

Die Mär vom Mob
Denn kurz vor der Innsbruck-Wahl veröffentlichte die „TT“ zwei Artikel, die es in sich hatten: „Depaoli organisierte einen Mob, um zu dem Haus zu marschieren, in dem Bex mit ihrem Ehemann und drei Kindern wohnt.“ In einem Leitartikel mit dem Titel „Eine Grenzüberschreitung“ wurde ihm pauschal „Gewalt gegen Frauen“ unterstellt.

„Alles völliger Humbug“, sagt Depaoli, klagte vor Gericht und bekam zweimal Recht. „Darauf bin ich schon stolz, das ist ein Sieg David gegen Goliath“, frohlockt der Ex-Mandatar. Doch kurios ist: Zahlen muss er trotzdem!

Unterlassungsbegehren bestätigt
Während er vom Erstgericht noch 1000 Euro Schadenersatz zugesprochen bekam und die beklagte Partei 2400 Euro Verfahrenskosten zu tragen gehabt hätte, hat das Landesgericht im Berufungsverfahren das Schmerzengeld zur Gänze gestrichen. „Völlig unüblich, dass keine Abgeltung für immaterielle Schäden erfolgt“, sagt dazu Depaolis Anwalt Patrick Gaulin.

Verfahrenskosten offenbar falsch berechnet
Und obwohl sein Mandant mit dem Unterlassungsbegehren wieder überwiegend Recht bekommen habe, seien ihm 3000 Euro Verfahrenskosten aufgebrummt worden. „Ein Rechenfehler des Berufungsgerichtes“, ist Anwalt Gaulin fix überzeugt. Er will nun dagegen vorgehen. Nächste Instanz gibt es aber in diesem Fall keine mehr.

Lesen Sie auch:
Kurz vor der Bekanntgabe des Wahlergebnisses hatte Depaoli noch gut lachen.
Wahlanalyse mal anders
„Innsbrucker, ihr habt‘s uns gar nicht verdient“
15.04.2024
Krone Plus Logo
6000 Euro pro Stück
Luxus-Bäume sorgen für Politstreit in Innsbruck
03.09.2025
Prozess in Innsbruck
Postings nicht gelöscht: Gemeinderat muss zahlen
24.08.2023

„Das Kopfkino bei den Menschen war in Gang gesetzt“
Am Ende fehlten Depaoli 240 Stimmen zum Wiedereinzug in den Gemeinderat. Die Ursache sieht er in einer „bewusst unrichtigen und politisch motivierten Berichterstattung“: „Suggeriert wurde in diesen Artikeln: Da marschiert ein Mob mit Fackeln zu einem Haus, aus dem verängstigte Kinder schauen. Das Kopfkino bei den Menschen war in Gang gesetzt: ,Wenn ihr solche Sachen macht, können wir euch nicht mehr wählen.’ Diesen Satz bekamen wir in der Folge oft zu hören.“

In Wahrheit sei „der Abendspaziergang“ eine behördlich angemeldete Kundgebung gewesen. Sie führte auch nicht zum Bex-Haus, das zu diesem Zeitpunkt nur aus einem Keller bestand, sondern zu einem Kahlschlag 300 Meter Luftlinie unterhalb davon. 60 Besucher hätten teilgenommen, darunter auch Polizei und ein Redakteur des Mediums.

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
121.340 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
105.935 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Ausland
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
105.532 mal gelesen
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1576 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1323 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1157 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf