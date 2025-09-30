„Giftgrüne Attacke zerstörte meine Polit-Karriere“

„Das Kopfkino bei den Menschen war in Gang gesetzt“

Am Ende fehlten Depaoli 240 Stimmen zum Wiedereinzug in den Gemeinderat. Die Ursache sieht er in einer „bewusst unrichtigen und politisch motivierten Berichterstattung“: „Suggeriert wurde in diesen Artikeln: Da marschiert ein Mob mit Fackeln zu einem Haus, aus dem verängstigte Kinder schauen. Das Kopfkino bei den Menschen war in Gang gesetzt: ,Wenn ihr solche Sachen macht, können wir euch nicht mehr wählen.’ Diesen Satz bekamen wir in der Folge oft zu hören.“