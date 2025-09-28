Mühlgang Graz: Freiwillige retten Hunderte Fische

Nach Ursache wird gesucht

„Umgehend wurde mithilfe einer Luftpumpe Sauerstoff in das Wasser eingeleitet, um die Fische am Leben zu erhalten und zu retten. Nun wird auch wieder Wasser in den Mühlgang eingeleitet. Wie es genau zu den Umständen gekommen ist, ist bislang leider unklar, aber es wurde sofort eine Evaluierung beschlossen, um einen solchen Vorfall in Zukunft auszuschließen“, erklärt Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher (KFG).