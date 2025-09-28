Mühlgang Graz: Freiwillige retten Hunderte Fische

Am Sonntag schlug die Tierhilfe Steiermark Alarm: Im Grazer Mühlgang wurde das Wasser abgelassen – in einer Lache blieben jedoch unzählige Fische zurück. Freiwillige konnten sie vor dem Ersticken retten.
Jährlich wird das Wasser des Grazer Mühlgangs abgelassen – das ist notwendig, um Reparatur- und Reinigungsarbeiten zu erledigen. Zuvor werden die darin lebenden Fische vom Arbeiterfischereiverein Graz abgefischt, auch das geschah heuer so. Man brachte die Tiere in ein sicheres Gewässer.
250 Kilogramm Fisch gerettet
Dabei dürften jedoch einige Artgenossen vergessen worden sein: Auf Höhe Puchstraße sammelten sich unzählige kleine Fische in einer Lache. Sie drohten, aufgrund des mangelnden Wassers zu ersticken. Nur durch den schnellen Einsatz der Tierhilfe Steiermark, dem Mühlgang Konsortium, dem Arbeiterfischereiverein sowie weiteren freiwilligen Helfern konnte etwa 250 Kilogramm Fisch noch gerettet werden.
Nach Ursache wird gesucht
„Umgehend wurde mithilfe einer Luftpumpe Sauerstoff in das Wasser eingeleitet, um die Fische am Leben zu erhalten und zu retten. Nun wird auch wieder Wasser in den Mühlgang eingeleitet. Wie es genau zu den Umständen gekommen ist, ist bislang leider unklar, aber es wurde sofort eine Evaluierung beschlossen, um einen solchen Vorfall in Zukunft auszuschließen“, erklärt Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher (KFG).
