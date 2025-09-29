Wie ein Fiat zum ewigen Bürokratiemonster wurde

Irgendwann begannen sich Passanten zu wundern: Seit Jahren steht ein Fiat mit italienischem Kennzeichen hinter der Landespolizeidirektion am Herzog-Siegmund-Ufer am Inn. Die „Krone“ hat recherchiert, wie es dazu kam.
Einst war er weiß, inzwischen hat sich ein graugrüner Belag über den Lack gelegt. Kein Wunder, denn das Fahrzeug an der Mauer der Tiroler Landespolizeidirektion muss der Sommerhitze ebenso trotzen, wie so mancher Schneeschicht im Winter.
Es war die Polizei selbst, die den Fiat zunächst in ihrem Hof in der Kaiserjägerstraße und wegen des dortigen Umbaus am Inn abstellte. „Das Ganze geht auf eine Suchtgift-Schmuggelfahrt im Jahr 2017 zurück“, blickte Sprecherin Julia Plank in den inzwischen dicken Aktenberg. Als Tat- und Beweismittel wurde der Pkw zunächst beschlagnahmt.
Es gab zahlreiche Kontaktaufnahmen und die italienischen Behörden konnten den Pkw-Halter dann tatsächlich erreichen.
Polizeisprecherin Julia Plank
Bild: Birbaumer Christof
Dies hob die Staatsanwaltschaft später auf und eigentlich hätte der italienische Lenker seinen Fiat wieder abholen dürfen. „Es gab zahlreiche Kontaktaufnahmen und die italienischen Behörden konnten den Pkw-Halter dann tatsächlich erreichen. Doch er hatte offenbar kein Interesse mehr“, schildert Plank.
Fiat wurde Polizei zugeeignet
Im Jahr 2023 – nach vielem Hin und Her – kam es schließlich zur sogenannten Dereliktion. Im Beamtendeutsch bedeutet dies, dass das Besitzverhältnis aufgehoben wird. Der Fiat wurde dann der Landespolizeidirektion „zugeeignet“. Weil das ungeliebte Auto ja auf deren Grundstück steht.
Das passiert mit dem Auto
Wie geht es weiter? Ein Gutachter beurteilte den Restwert des Fahrzeuges schon vor Jahren als gering – unter 1000 Euro. In der Folge ging es auch um die Rücksendung der italienischen Kennzeichen, was erneut einen beträchtlichen Schriftverkehr auslöste. Derzeit sind die Kennzeichen noch immer montiert.
Vermutliches Ende wird die Verschrottung sein, wobei erneut Kosten anfallen könnten. Einziger bisheriger Nutzen für die Polizei: Der „ewige Fiat“ fand hin und wieder bei Schulungen rund um den Straßenverkehr eine Verwendung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.