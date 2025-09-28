Brandstifter? E-Scooter vor Schule in Flammen

Zu einem besonders kuriosen Feuerwehreinsatz kam es am Freitag in Hall in Tirol! Dort geriet ein E-Scooter in Flammen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Ein Feuerteufel könnte das Gefährt in Brand gesetzt haben.
Gegen 10.43 Uhr schrillten am Freitag in Hall in Tirol die Sirenen! Eine Polizeistreife wurde zunächst zu einer Schule gerufen. Dort bemerkte ein Lehrer, dass ein E-Scooter in Brand geraten war. Beim Eintreffen der Beamten war das Feuer bereits durch die Florianijünger aus Hall gelöscht.
Der Scooter war am Vorplatz der Schule bei einem Fahrradständer abgestellt. Die Polizei stellte im Bereich des Lenkers deutliche Brandspuren fest. Dort befand sich eine Tasche, die mit Klettverschluss angebracht war. Diese dürfte wohl absichtlich entzündet worden sein. Ermittlungen laufen.
