Bergretter-Versammlung: Landesleitung bestätigt

Die außerordentliche Landesversammlung der Tiroler Bergrettung ging am Samstagvormittag über die Bühne. Der erst im Vorjahr gewählte Landesleiter bleibt weiter im Amt.
Groß war die Aufregung, als bekannt wurde, dass eine außerordentliche Landesversammlung der Tiroler Bergrettung anberaumt wurde. Diese fand am Samstag in Telfs statt. Auf der Tagesordnung standen mehrere entscheidende Punkte. Eine davon war eine Vertrauensabstimmung über die Entlassung des Landesleiters Ekkehard Wimmer.
Dieser war erst im Mai des Vorjahres zum Landesleiter gewählt worden. Er folgte auf Hermann Spiegl, der sich aus Altersgründen freiwillig zurückzog. Am Samstag gab es nun die Abstimmung über Wimmers Zukunft. Die Wahl bestätigte Wimmer als Landesleiter mit 80 Prozent der Stimmen.
Eine Übernahme – wie berichtet – des früheren Landesleiters Spiegl und des Präsidenten des Bundesverbands der Österreichischen Bergrettung, Stefan Hochstaffl, bleiben somit aus.
