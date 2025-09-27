Bergretter-Versammlung: Landesleitung bestätigt

Groß war die Aufregung, als bekannt wurde, dass eine außerordentliche Landesversammlung der Tiroler Bergrettung anberaumt wurde. Diese fand am Samstag in Telfs statt. Auf der Tagesordnung standen mehrere entscheidende Punkte. Eine davon war eine Vertrauensabstimmung über die Entlassung des Landesleiters Ekkehard Wimmer.