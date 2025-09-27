Bergrettungschef vor Aus? Neue Führung gefordert

In der Zentrale der Tiroler Bergrettung in Telfs geht gerade eine außerordentliche Landesversammlung über die Bühne. Dabei gab es einen Paukenschlag: Der Chef der Österreischen Bergrettung, Stefan Hochstaffl, und der frühere Landesleiter Hermann Spiegl, sollen die Geschicke der Einsatzorganisation übernehmen.
Erst im Mai des Vorjahrs ist Ekkehard Wimmer zum Landesleiter der Tiroler Bergrettung gewählt worden. Er folgte damit dem erfolgreichen langjährigen Landesleiter Hermann Spiegl, der sich aus Altersgründen freiwillig zurückzog.
Offenbar entwickelte sich aber in den erst rund 15 Monaten seither bei vielen der 91 Ortsstellen eine Unzufriedenheit mit Wimmer und seinem Team. Und kürzlich krachte es total: Zehn der 91 Ortsstellen reichten einen Antrag zu der außerordentlichen Landesversammlung ein.
Die findet heute Samstag in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) statt. Auf der Tagesordnung stehen zahlreiche explosive Punkte. Einer davon ist nicht weniger als die Vertrauensabstimmung über die Entlassung der Landesleitung.
Kurz vor Beginn gab es dann noch einen Paukenschlag. Kein Geringerer als Stefan Hochstaffl aus Gerlos im Zillertal, Präsident des Bundesverbands der Österreichischen Bergrettung, brachte einen weiteren Tagesordnungspunkt ein: Er und der frühere Landesleiter Hermann Spiegl als sein Stellvertreter sollen die aktuelle Führung ablösen und die Bergrettung Tirol interimistisch leiten.
Die „Krone“ wird über den Ausgang der brisanten Versammlung berichten, die über die weitere Zukunft der Einsatzorganisation mit rund 5000 Mitgliedern entscheidet.
