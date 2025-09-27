Bergrettungschef vor Aus? Neue Führung gefordert

Kurz vor Beginn gab es dann noch einen Paukenschlag. Kein Geringerer als Stefan Hochstaffl aus Gerlos im Zillertal, Präsident des Bundesverbands der Österreichischen Bergrettung, brachte einen weiteren Tagesordnungspunkt ein: Er und der frühere Landesleiter Hermann Spiegl als sein Stellvertreter sollen die aktuelle Führung ablösen und die Bergrettung Tirol interimistisch leiten.