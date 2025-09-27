Wien: Mann (19) feuert mit Schreckschusspistole

Flucht endete schnell

Als zahlreiche Polizisten am Tatort eintrafen, war der 19-Jährige bereits geflüchtet. Doch die Flucht endete schnell: Wiener Beamte stellten ihn wenig später in einer Veranstaltungshalle in Favoriten. Die Schreckschusspistole entdeckten sie im Auto, die Patronenhülsen lagen noch am Tatort.

Der 19-Jährige befindet sich noch in polizeilichem Gewahrsam.