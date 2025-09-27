Wien: Mann (19) feuert mit Schreckschusspistole

Eifersuchts-Drama in Wien-Favoriten: Ein 19-Jähriger geriet am Freitagabend mit dem neuen Freund (17) seiner Ex-Freundin (16) aneinander – plötzlich zog er eine Schreckschusspistole und feuerte mehrere Schüsse ab.
Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der 19-Jährige seine Ex-Freundin mit dem Auto gegen 21.30 Uhr zum neuen Partner gebracht. Dort trafen die beiden Männer aufeinander, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung kam, infolgedessen dann die Schüsse abgegeben wurden.
Flucht endete schnell
Als zahlreiche Polizisten am Tatort eintrafen, war der 19-Jährige bereits geflüchtet. Doch die Flucht endete schnell: Wiener Beamte stellten ihn wenig später in einer Veranstaltungshalle in Favoriten. Die Schreckschusspistole entdeckten sie im Auto, die Patronenhülsen lagen noch am Tatort.
Der 19-Jährige befindet sich noch in polizeilichem Gewahrsam.
Kommentare
