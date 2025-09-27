Auto gegen Baum gekracht: Drei Burschen verletzt

Drei verletzte Burschen hat Samstagfrüh ein Verkehrsunfall in Liezen gefordert. Ein 19-jähriger Lenker war mit dem Pkw seines Vaters auf der B113 von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert.
Der Unfall geschah in der Morgenstunden, kurz nach 5.30 Uhr ging der Alarm bei der Polizei ein. Die Polizisten fanden einen stark beschädigten Pkw vor, die drei jungen Insassen hatten das Unfallfahrzeug selbst verlassen können.
Der Lenker aus dem Bezirk Liezen gab an, mit dem Wagen seines Vaters auf der Schoberpass-Straße von Selzthal kommend in einer Rechtskurve die Kontrolle verloren zu haben. Das Fahrzeug schlitterte über die Gehsteigkante und krachte in einen Baum. Dabei lösten die Airbags aus.
Lenker ohne Führerschein, Alkotest negativ
Der junge Lenker und ein gleichaltriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und lehnten medizinische Hilfe ab. Ein 16-Jähriger, der ebenfalls im Wagen gesessen war, wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Rottenmann gebracht.
Die Erhebungen zum Unfallhergang laufen noch. Fest steht bisher: Der 19-jährige Lenker hatte keine gültige Lenkberechtigung. Ein Alkotest mit ihm verlief negativ. Der schwer beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden.
