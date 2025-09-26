Wenn Johann K. singt, reist gar ein Weltmeister an

Augenthaler kommt

An Unterstützung wird es nicht fehlen, der einstige Weltklasse-Stürmer zieht auch als Sänger und Entertainer seine Fans in den Bann. Aus München reist sogar ein Weltmeister an! „Bayerns Legende Klaus Augenthaler kommt, er hat mit Deutschland 1990 den Titel geholt“, verrät Organisator und Event-Guru Ralph Schader, „er ist ein riesiger Fan!“ Auch die Salzburger Kicker-Legenden Heimo Pfeifenberger, Otto Konrad und Franz Aigner kommen zur Monti-Beton-Show.