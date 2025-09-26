Vorteilswelt
Goleadoer tritt auf

Wenn Johann K. singt, reist gar ein Weltmeister an

Fußball National
26.09.2025 12:34
Hans Krankl (li.) singt – das lässt sich auch Klaus Augenthaler nicht entgehen.
Hans Krankl (li.) singt – das lässt sich auch Klaus Augenthaler nicht entgehen.

Versprochen! Die Hermann-Wielander-Halle wird beben. Der Goleador stürmt die Bühne – am 3. Oktober lädt Hans Krankl mit Monti Beton im Rahmen der Jubiläumstour in Bischofshofen zur großen Show. Auch weltmeisterliches Flair wird’s geben.

Das Repertoire ist grenzenlos, von Schlagern aus den 50ern und 60ern geht es über bekannte Austropop-Hits bis zu einem Auszug aus dem neuen Programm Il Spettacolo Italo-Americano. „Wir freuen uns extrem auf die Show“, strahlt Johann K., „jeder Abend macht Spaß!“

Augenthaler kommt
An Unterstützung wird es nicht fehlen, der einstige Weltklasse-Stürmer zieht auch als Sänger und Entertainer seine Fans in den Bann. Aus München reist sogar ein Weltmeister an! „Bayerns Legende Klaus Augenthaler kommt, er hat mit Deutschland 1990 den Titel geholt“, verrät Organisator und Event-Guru Ralph Schader, „er ist ein riesiger Fan!“ Auch die Salzburger Kicker-Legenden Heimo Pfeifenberger, Otto Konrad und Franz Aigner kommen zur Monti-Beton-Show.

Klaus Augenthaler (li.) mit Promotor Ralph Schader
Klaus Augenthaler (li.) mit Promotor Ralph Schader

Tickets gibt es exklusiv beim Tourismusverband Bischofshofen, telefonisch unter der Nummer 06462/2471

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
