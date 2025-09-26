Wenn Johann K. singt, reist gar ein Weltmeister an

Versprochen! Die Hermann-Wielander-Halle wird beben. Der Goleador stürmt die Bühne – am 3. Oktober lädt Hans Krankl mit Monti Beton im Rahmen der Jubiläumstour in Bischofshofen zur großen Show. Auch weltmeisterliches Flair wird’s geben.
Das Repertoire ist grenzenlos, von Schlagern aus den 50ern und 60ern geht es über bekannte Austropop-Hits bis zu einem Auszug aus dem neuen Programm Il Spettacolo Italo-Americano. „Wir freuen uns extrem auf die Show“, strahlt Johann K., „jeder Abend macht Spaß!“
Augenthaler kommt
An Unterstützung wird es nicht fehlen, der einstige Weltklasse-Stürmer zieht auch als Sänger und Entertainer seine Fans in den Bann. Aus München reist sogar ein Weltmeister an! „Bayerns Legende Klaus Augenthaler kommt, er hat mit Deutschland 1990 den Titel geholt“, verrät Organisator und Event-Guru Ralph Schader, „er ist ein riesiger Fan!“ Auch die Salzburger Kicker-Legenden Heimo Pfeifenberger, Otto Konrad und Franz Aigner kommen zur Monti-Beton-Show.
Tickets gibt es exklusiv beim Tourismusverband Bischofshofen, telefonisch unter der Nummer 06462/2471
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.