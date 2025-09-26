Wie bitter! Kreuzbandriss beim Liverpool-Debüt

Ist das bitter! Nachdem der junge Italiener Giovanni Leoni am Dienstag bei seinem Debüt für den FC Liverpool in der 81. Spielminute ausgewechselt worden war, gab der Verein nun die Diagnose bekannt. Der Neuzugang erlitt beim 2:1-Sieg gegen Southampton einen Kreuzbandriss und wird Trainer Arne Slot lange Zeit nicht zur Verfügung stehen.
„Er ist natürlich nicht in einer guten Verfassung, weil er sich das Kreuzband gerissen hat“, bestätigte der Trainer auf einer Pressekonferenz, was Fans seit dem Erfolg im League Cup bereits befürchtet hatten.
„So jung zu sein, in ein neues Land zu kommen und in seinem ersten Spiel so gut zu spielen... Es ist schwer, daran etwas Positives zu sehen. Einzig, dass er weiterhin jung sein wird, wenn er sich von dieser schrecklichen Verletzung wieder erholt hat“, so Slot.
Ein Jahr Pause
Leoni, der im Sommer für 31 Millionen Euro von Parma Calcio zum englischen Meister gewechselt war, blieb nach nach einem Zweikampf an der Seitenlinie verletzt am Boden liegen. Laut Slot werde der 18-jährige Innenverteidiger wohl ein Jahr lang im Kader der „Reds“ fehlen.
„Es war nicht das Debüt, von dem ich immer geträumt hatte, aber ich werde alles geben, um so schnell wie möglich wieder in diesem magischen Stadion zu spielen“. meldete sich Leoni nach dem Spiel bei den Fans.
