Lange Verletzungspause

Wie bitter! Kreuzbandriss beim Liverpool-Debüt

Fußball International
26.09.2025 12:33
Giobvanni Leoni verletzte sich bei seinem Debüt für die „Reds“ schwer.
Giobvanni Leoni verletzte sich bei seinem Debüt für die „Reds“ schwer.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Ist das bitter! Nachdem der junge Italiener Giovanni Leoni am Dienstag bei seinem Debüt für den FC Liverpool in der 81. Spielminute ausgewechselt worden war, gab der Verein nun die Diagnose bekannt. Der Neuzugang erlitt beim 2:1-Sieg gegen Southampton einen Kreuzbandriss und wird Trainer Arne Slot lange Zeit nicht zur Verfügung stehen.

„Er ist natürlich nicht in einer guten Verfassung, weil er sich das Kreuzband gerissen hat“, bestätigte der Trainer auf einer Pressekonferenz, was Fans seit dem Erfolg im League Cup bereits befürchtet hatten.

„So jung zu sein, in ein neues Land zu kommen und in seinem ersten Spiel so gut zu spielen... Es ist schwer, daran etwas Positives zu sehen. Einzig, dass er weiterhin jung sein wird, wenn er sich von dieser schrecklichen Verletzung wieder erholt hat“, so Slot.

Ein Jahr Pause
Leoni, der im Sommer für 31 Millionen Euro von Parma Calcio zum englischen Meister gewechselt war, blieb nach nach einem Zweikampf an der Seitenlinie verletzt am Boden liegen. Laut Slot werde der 18-jährige Innenverteidiger wohl ein Jahr lang im Kader der „Reds“ fehlen.

„Es war nicht das Debüt, von dem ich immer geträumt hatte, aber ich werde alles geben, um so schnell wie möglich wieder in diesem magischen Stadion zu spielen“. meldete sich Leoni nach dem Spiel bei den Fans.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.461 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
120.158 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Wien
Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um
97.168 mal gelesen
Krone Plus Logo
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1711 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1368 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
