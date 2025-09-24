Hat der Handwerker die Schneefräse gestohlen?

Betrugsvorwürfe! Wintersport-Ass muss vor Gericht
Zehnmal WM-Gold
In der Tiroler Gemeinde Leutasch wurden eine Schneefräse und ein Werkzeugkoffer mitsamt Inhalt aus einem Geräteschuppen entwendet. Im Verdacht steht ein deutscher Handwerker.
Hat ein deutscher Handwerker „unsteten Aufenthalts“ in der Gemeinde Leutasch in Tirol einen Werkzeugkoffer und eine Schneefräse aus einem Geräteschuppen gestohlen? Der 40-Jährige wird jedenfalls von der Polizei verdächtigt.
Nach Auszug wird Diebstahl bemerkt
Der Mann verrichtete im Tatzeitraum (vom 1. bis 24. September 2025) Handwerksarbeiten bei dem Apartmenthaus, wo sich der Diebstahl zugetragen hat. Ihm wurde dort eine Unterkunft gestellt. Doch nach dem Auszug des Mannes fehlten plötzlich die besagten Gegenstände. Erhebungen dazu sind im Gange.
