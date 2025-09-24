Hat der Handwerker die Schneefräse gestohlen?

Nach Auszug wird Diebstahl bemerkt

Der Mann verrichtete im Tatzeitraum (vom 1. bis 24. September 2025) Handwerksarbeiten bei dem Apartmenthaus, wo sich der Diebstahl zugetragen hat. Ihm wurde dort eine Unterkunft gestellt. Doch nach dem Auszug des Mannes fehlten plötzlich die besagten Gegenstände. Erhebungen dazu sind im Gange.