Frau sollte in Kur bleiben, obwohl ihr Papa starb

Es sollte noch schlimmer kommen. Denn bevor klar war, ob sie das zweite Wochenende wieder heimfahren dürfe, verstarb ihr Vater. „Ich habe natürlich sofort meine Sachen gepackt und bin heimgefahren. Es musste ja das Begräbnis und vieles mehr organisiert werden“, erzählt die 54-Jährige. Am nächsten Tag dann die erneute – wenngleich dann schon überflüssige – Nachricht der PVA: Auch das zweite Wochenende könne nicht genehmigt werden.