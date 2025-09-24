„Einer der besten Neuzugänge der letzten Jahre“

„Er ist ein unglaublicher Transfer, einer der besten Neuzugänge in den letzten Jahren“, schwärmte Manchester-City-Trainer Pep Guardiola nach dem Arsenal-Spiel am Wochenende. Die Rede ist vom usbekischen Verteidiger Abdukodir Khusanov, der nun nach Startschwierigkeiten endlich eingeschlagen hat.
Dieser wurde im Winter 2025 für rund 40 Millionen Euro von RC Lens verpflichtet. Gegen Arsenal musste er zwar zur Halbzeit verletzt raus, hatte bis dahin jedoch die „Gunners“-Offensive gut unter Kontrolle. „Er hat unglaubliche Übersicht, ist solide, stabil und unglaublich fokussiert“, lobte der Spanier den 21-jährigen weiter. Doch dass der Usbeke nun so einschlägt, hätte man sich kurz nach seiner Verpflichtung wohl noch nicht gedacht.
Schlechter Start in Manchester
Denn nur wenige Tage nachdem der Transfer offiziell gemacht wurde, stand Khusanov schon im Spitzenspiel gegen den FC Chelsea in der Startformation – vielleicht etwas zu schnell für den jungen Verteidiger, den von Anfang an schwerstens überfordert wirkte und schon nach drei Minuten das 0:1 verschuldete. Nur sechs weiter Einsätze konnte er daraufhin in der Premier League verbuchen, sogar eine Leihe oder das endgültige Ende bei Man City standen im Raum.
Universell einsetzbar
Nun scheint der 21-jährige jedoch endlich in England angekommen zu sein und entwickelte sich zu einem der besten Verteidiger im Kader von Manchester City. Auch seine universelle Einsetzbarkeit sprechen für ihn, da er sowohl als Innenverteidiger, als auch rechts hinten spielen kann.
WM-Qualifikation mit Usbekistan
Auch auf internationaler Ebene läuft es gut für Khusanov. Mit Usbekistan konnte er sich erstmals in der Geschichte für eine Weltmeisterschaft qualifizieren und wird im Sommer 2026 in den USA, Mexiko und Kanada auflaufen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.