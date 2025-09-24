„Einer der besten Neuzugänge der letzten Jahre“

Schlechter Start in Manchester

Denn nur wenige Tage nachdem der Transfer offiziell gemacht wurde, stand Khusanov schon im Spitzenspiel gegen den FC Chelsea in der Startformation – vielleicht etwas zu schnell für den jungen Verteidiger, den von Anfang an schwerstens überfordert wirkte und schon nach drei Minuten das 0:1 verschuldete. Nur sechs weiter Einsätze konnte er daraufhin in der Premier League verbuchen, sogar eine Leihe oder das endgültige Ende bei Man City standen im Raum.