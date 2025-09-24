Zwei Pkw bei Unfällen überschlagen: Lenker befreit

Gegen 17.30 Uhr am Dienstag war ein 20-Jähriger mit seinem Pkw in Empersdorf (Bezirk Leibnitz) unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Straße ab, das Auto überschlug sich mehrmals und kam im Straßengraben zum Stillstand.