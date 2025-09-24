Zwei Pkw bei Unfällen überschlagen: Lenker befreit

Wegen regennasser Fahrbahn kam es in der Steiermark am Dienstagabend bzw. in der Nacht auf Mittwoch zu zwei Unfällen. In beiden Fällen überschlug sich ein Pkw – einer der Lenker musste verletzt aus dem Wrack befreit werden.
Gegen 17.30 Uhr am Dienstag war ein 20-Jähriger mit seinem Pkw in Empersdorf (Bezirk Leibnitz) unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Straße ab, das Auto überschlug sich mehrmals und kam im Straßengraben zum Stillstand.
Der junge Pkw-Lenker klemmte im Fahrzeug fest und konnte sich nicht selbst befreien. Passanten zerrten den Steirer aus dem Auto und alarmierten die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz eingeliefert. Die Feuerwehr Empersdorf stand im Einsatz, ebenso Polizei und Rotes Kreuz.
Etwas später, um 1 Uhr in der Nacht auf Mittwoch, überschlug sich abermals ein Pkw – diesmal im etwa 30 Minuten entfernten Hengsberg. Das Auto blieb am Dach liegen, der Lenker konnte sich jedoch unverletzt und selbstständig befreien. Vor Ort war unter anderem die Feuerwehr Schönberg mit neun Kräften.
Kommentare
