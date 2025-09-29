krone.tv bringt Sie zur Red Carpet Premiere

Mit „Neo Nuggets – Eine Pulled Pork Komödie“ geht die gefeierte Spionagekomödie ab dem 16. Oktober in die nächste Runde. Die Fortsetzung des Erfolgsfilms „Pulled Pork“ bringt nicht nur neue Herausforderungen für die Hauptfiguren, sondern auch ein Staraufgebot, das für Gesprächsstoff sorgt – und mit etwas Glück gibt es Tickets für die Premiere zu gewinnen!
„Neo Nuggets“ setzt die Geschichte rund um das ungleiche Duo fort, das bereits in „Pulled Pork“ mit bissigem Humor und gesellschaftlichem Tiefgang überzeugte. Wieder mit dabei sind Paul Pizzera und Otto Jaus, die nicht nur als Musiker, sondern auch als Schauspieler ein eingespieltes Team sind. Ihre pointierten Dialoge und ihr Gespür für absurde Situationen machen sie zu Publikumslieblingen.
Ein Netz aus Verschwörungen und Erinnerungen
Nach dem turbulenten Abenteuer in „Pulled Pork“ wollten Flo Kienzl (Paul Pizzera) und Eddi Kovac (Otto Jaus) eigentlich zur Ruhe kommen. Doch als Samira (Gizem Emre) plötzlich wieder auftaucht – begleitet von bewaffneten Gestalten und einem Hinweis auf einen legendären Schatz im Toplitzsee – geraten die Brüder erneut in ein gefährliches Spiel. Geheimdienste, dunkle Organisationen und ihre eigene Vergangenheit holen sie ein. Die Suche nach dem Schatz wird zur Reise in die Tiefen ihrer Familiengeschichte – und zur Frage, wem sie noch trauen können.
Ein Ensemble mit Charakter und Charisma
Paul Pizzera und Otto Jaus überzeugen erneut als Duo mit Gespür für absurde Situationen und pointierte Dialoge. Bereits im ersten Teil sorgten sie für volle Kinosäle und begeisterte Kritiken – „Pulled Pork“ avancierte zum Überraschungserfolg des Jahres. Silvia Schneider bringt Eleganz und Präsenz.
Gizem Emre sorgt für emotionale Tiefe. Benno Fürmann verleiht dem Film dramatische Kraft, Melissa Naschenweng überrascht mit ihrer Vielseitigkeit. Anna Strigl, Eva Maria Frank und Michael Rast ergänzen die Besetzung mit frischen Akzenten. Die Produzent:innen und weitere Gäste sorgen für eine Premiere mit Glanz und Glamour.
Mitmachen und gewinnen
Am 15. Oktober findet zur Fortsetzung der kultigen Spionagekomödie die große Red Carpet Premiere in der Wiener Millenniums City statt mit den Stars des Films vor Ort. Zusammen mit krone.tv & Pepsi Österreich können Sie live dabei sein, wenn Paul Pizzera und Otto Jaus am Roten Teppich sich ein Stelldichein geben und zu Ihrem neuen Film einladen. Wir verlosen 55x2 Tickets für die Premiere am 15. Oktober.
Wann: 15.10.2025
Wo: Cineplexx Millennium City
Red Carpet: 19:00 Uhr
Filmstart: 20:00 Uhr
Kartenausgabe 18:00 – 19:15
Füllen Sie einfach das untenstehende Teilnahmeformular aus und mit ein wenig Glück können Sie live vor Ort dabei sein. Teilnahmeschluss ist der 7. Oktober, 09:00 Uhr. Die Gewinner werden während laufend während des Gewinnspiels kontaktiert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.