krone.tv bringt Sie zur Red Carpet Premiere

Ein Netz aus Verschwörungen und Erinnerungen

Nach dem turbulenten Abenteuer in „Pulled Pork“ wollten Flo Kienzl (Paul Pizzera) und Eddi Kovac (Otto Jaus) eigentlich zur Ruhe kommen. Doch als Samira (Gizem Emre) plötzlich wieder auftaucht – begleitet von bewaffneten Gestalten und einem Hinweis auf einen legendären Schatz im Toplitzsee – geraten die Brüder erneut in ein gefährliches Spiel. Geheimdienste, dunkle Organisationen und ihre eigene Vergangenheit holen sie ein. Die Suche nach dem Schatz wird zur Reise in die Tiefen ihrer Familiengeschichte – und zur Frage, wem sie noch trauen können.