Neue Unterführung am Hauptbahnhof kommt nun fix

„Die neue Fuß- und Radwegunterführung als Stadtteilverbindung wird im Zuge der kommenden Umbauarbeiten am Haupt- und Frachtenbahnhof Innsbruck realisiert. In den nächsten Jahren planen die ÖBB, alle Gleisanlagen und die Bahnsteige neu zu errichten. Das Projekt entspricht den zukünftigen betrieblichen Erfordernissen hinsichtlich der Inbetriebnahme des Brenner Basistunnels und auch der stetig zunehmenden Beliebtheit der Bahnangebote im Nah- und Fernverkehr“, heißt es in einer Aussendung.