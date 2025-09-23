Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einigung erzielt

Neue Unterführung am Hauptbahnhof kommt nun fix

Tirol
23.09.2025 13:21
Lange wurde verhandelt, nun gibt es eine Einigung.
Lange wurde verhandelt, nun gibt es eine Einigung.(Bild: ÖBB/Gerhard Berger)

Nach der grundsätzlichen Einigung von ÖBB, Land Tirol und Stadt Innsbruck zur Stadtteilverbindung am Hauptbahnhof Innsbruck im Juli liegt nun auch die vertragliche Vereinbarung zu Planung und Kostenteilung der neuen Unterführung vor. Die Planungskosten liegen bei über zwei Millionen Euro.

0 Kommentare

„Die neue Fuß- und Radwegunterführung als Stadtteilverbindung wird im Zuge der kommenden Umbauarbeiten am Haupt- und Frachtenbahnhof Innsbruck realisiert. In den nächsten Jahren planen die ÖBB, alle Gleisanlagen und die Bahnsteige neu zu errichten. Das Projekt entspricht den zukünftigen betrieblichen Erfordernissen hinsichtlich der Inbetriebnahme des Brenner Basistunnels und auch der stetig zunehmenden Beliebtheit der Bahnangebote im Nah- und Fernverkehr“, heißt es in einer Aussendung. 

Stadt und Land würden eine „Jahrhundertchance“ nutzen: Eine neue Stadtteilverbindung zwischen Wilten und Pradl stehe in Zukunft für eine moderne und umweltfreundliche Erschließung des Zentrums der Landeshauptstadt. 

Zitat Icon

Damit kann die Planungsbeauftragung für dieses buchstäblich einschneidende Projekt zeitgerecht starten.

Johannes Anzengruber

Bild: Birbaumer Christof

Intensive Gespräche in vergangenen Wochen
In den vergangenen Wochen haben ÖBB, Land Tirol und Stadt Innsbruck intensive Gespräche zu den vertraglichen Details für die Zusammenarbeit im Projekt „Stadtteilverbindung“ geführt. Nun liegt die grundsätzliche Zustimmung aller Partner vor. Die Planungskosten von 2,1 Millionen Euro sollen vorbehaltlich aller notwendigen Beschlüsse gedrittelt werden.

Damit können die Vorbereitungen der ÖBB für den Bahnhofsumbau und die neue Unterführung voll anlaufen. Erster Schritt wird die Beauftragung aller erforderlichen Dienstleister sein. Auch erste vorbereitende Arbeiten werden noch im Herbst 2025 anlaufen.

Zitat Icon

Der Innsbrucker Hauptbahnhof ist mit täglich rund 40.000 Fahrgästen die wichtigste Mobilitätsdrehscheibe des Landes.

René Zumtobel

Bild: Birbaumer Christof

„Intensive Verhandlungen von Erfolg gekrönt“
„Es ist erfreulich, dass die monatelangen, sehr intensiven Verhandlungen letztlich von Erfolg gekrönt sind und wir gemeinsam mit den Finanzierungspartnern eine Einigung erzielen konnten. Damit kann die Planungsbeauftragung für dieses buchstäblich einschneidende Projekt zeitgerecht starten“, sagt Innsbrucks Stadtchef Johannes Anzengruber.

Mobilitätslandesrat René Zumtobel ergänzt: „Der Innsbrucker Hauptbahnhof ist mit täglich rund 40.000 Fahrgästen die wichtigste Mobilitätsdrehscheibe des Landes und zentraler Knotenpunkt in der Alpenregion. Mit dem Planungsvertrag für die neue durchgängige Unterführung schaffen wir die Grundlage für eine moderne, bessere Erreichbarkeit des Bahnhofs und gleichzeitig eine direkte, umweltfreundliche Verbindung zu Fuß und mit dem Rad.“

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
164.964 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
143.102 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.258 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1769 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1560 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf