Steirische Hymne: „Weiter Öl ins Feuer gegossen“

Die ÖVP-Chefin wunderte sich, ob Swatek ihr nun auch schon das Du-Wort entzogen habe – und schoss zurück: „Was ich keinesfalls akzeptiere: dass seitens der NEOS weiter Öl ins Feuer gegossen wird!“ Es werde ein freundschaftliches Miteinander zwischen Slowenien und der Steiermark gelebt, das habe sich nicht zuletzt beim Aufsteirern gezeigt. „Ich werde meine Verantwortung in der Alpen Adria Allianz jedenfalls bis zum Ende der heuer auslaufenden Periode weiter wahrnehmen!“